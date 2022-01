Salud recomendó no ir a los centros de testeo sin indicación para no tensar el sistema

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, recomendó este miércoles que aquellas personas que no tengan indicación de testeo no se acerquen a los centros donde se realizan para no seguir tensando el sistema, ante el incremento de casos de coronavirus generados por la variante Ómicron.

La titular de la cartera de Salud sostuvo que con la aparición de Ómicron «cambia la situación, porque cien mil casos tensan el sistema de testeo; lo más importante es que no se traslada el número de casos a hospitalizaciones; así, la recomendación es que quien no tenga indicación de testeo no se acerque a los centros para no seguir tensando el sistema», indicó la ministra de Salud.

Según el nuevo criterio del Ministerio de Salud, si una persona tiene síntomas compatibles con Covid-19 y tuvo contacto estrecho con un caso positivo, no es estrictamente necesario realizar un test para confirmar el diagnóstico, ya que, ante tan elevada circulación viral, la confirmación puede establecerse por nexo clínico y epidemiológico.

Por otro lado, «si una persona es contacto estrecho y no tiene síntomas, con cinco o siete días de aislamiento, se esté o no vacunado, tendrán el alta sin necesidad de un test», precisó Vizzotti en el canal de noticias TN,

La variante Ómicron de coronavirus es predominante «en grandes conglomerados» del país y la recomendación es que quien no tenga indicación de testeo no se acerque a los centros para no seguir tensando el sistema, dijo Vizzotti.

«Ómicron es predominante donde la curva es exponencial, en grandes conglomerados, como AMBA o Córdoba», expresó la ministra de Salud.

«Avanzamos mucho con la vacunación para retrasar la variante Delta, con 85% vacunado con primera dosis y 72% con dos, pero emergió una variante nueva con una situación diferente, con una transmisibilidad extraordinaria pero con una gravedad mucho menor, y eso está pasando en todo el mundo», dijo Vizzotti, en el contexto de una jornada donde se reportó un récord de más de 95.000 contagios en el país.

«Con todos los eventos masivos no aumentaron los casos, aumentaron exponencialmente con esta variante, con la cual la posibilidad de contagio es alta, pero sin traducción en hospitalizaciones; el aumento de actividades fue en octubre y no lo hubo un aumento de casos hasta que apareció Ómicron», añadió.

«Va a llevar un tiempo entender que cambió la situación a un virus más leve pero más transmisible.

«Es difícil para una población cansada cambiar las recomendaciones. Vamos a hacer campaña de comunicación y, aunque los casos sigan altos, sin internaciones, ni muertes o internaciones leves, esta incertidumbre va a ir bajando», aseguró.

Respecto de los autotest, cuya aprobación fue comunicada por la ANMAT, la ministra dijo que se está trabajando «hace cuatro semanas con todas las provincias y cámaras de farmacia para generar más posibilidades de testeo y fomentar el autocuidado. Que las farmacias que lo dispensen expliquen y mediante un sistema de información notifiquen al SISA. En el sector privado lo mismo, notificar los resultados a través de algún usuario del SISA, y lo propio con las jurisdicciones», abundó.

En este contexto, «el rol individual es cada vez más importante por lo difícil de la trazabilidad», indicó Vizzotti, quien agregó que el test de autocuidado es pago ya que es una decisión individual».

Ante la consulta de si la vacuna contra el coronavirus es obligatoria, la titular de Salud dijo que «confiamos en las vacunas, que están salvando vidas, y mientras sigamos con demanda lo mejor es seguir abogando por la vacunación. Esta vacuna no está aún en calendario, por lo que no es obligatoria», aclaró.

Finalmente, Vizzotti consideró inadmisible las situaciones de maltrato hacia personal del sistema de salud que se produjeron en los últimos días, y consideró al respecto que «los solidarios son mucho más solidarios y los egoístas mucho menos, pero generan tanto daño que tienen mucha visibilidad».

Télam.-