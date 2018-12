safectaron a un comisario por un audio viral: “Si tienen miedo, que los maten”

Un comisario de Esteban Echeverría fue desafectado este jueves luego de que se conociera un audio de WhastApp en el que le dice al subjefe que no le importa si matan a un policía. El policía comenzó a explicarle las dificultades que tienen por la falta de personas y lo peligroso que se hace cubrir un barrio de Malvinas Argentinas con un solo policía.

En el audio se escucha cómo el subcomisario le dice a Julio Marcelo Gatti, jefe de Comando de Patrullas de Esteban Echeverría que había poco personal para realizar citaciones judiciales y que no había medios para movilizarse.

El jefe de patrullas le contestó al subcomisario que había puesto una moto a su disposición para este tipo de operativos, lo que originó el siguiente diálogo:

Subcomisario: “Mando un efectivo solo en moto y me lo van a robar, estamos en el fondo de Malvinas, no en el centro de Monte Grande”.

Gatti: “Que lo roben”.

S: “Me van a matar un vigilante, jefe”.

G: “Y que lo maten”.

S: “No, no es que lo maten, somos personas, no somos cosas jefe”.

G: “Si tenemos ese miedo no vamos a ningún lado (…) si no, que cambien de laburo (…) ante todo, somos profesionales y policías (…) si no les gusta el trabajo, que se retiren”.

S: “Ahora los mando que vayan caminando y que los maten a todos”, concluyó irónicamente el subjefe.

El audio llegó a Asuntos Internos de la Provincia de Buenos Aires donde decidieron desafectar al comisario en cuestión.

Nota gentileza de MinutoUno.-