SAD Roque Pérez informa:

SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se publicaron los siguientes IGES correspondientes al programa VERANO+ATR con cierre de postulación el 29/12/21 a las 10 hs:
SEDE EEE N° 501
-637305 UN MAESTRO DE IRREGULARES MENTALES
-637310 UN MAESTRO DE TES
-637315 UN MAESTRO DE DISCAPACITADOS MOTORES
«LA PRIORIDAD PARA LA COBERTURA ES POR LISTADOS DE EDUCACIÓN FÍSICA; AGOTADOS LOS MISMOS SE CONTINÚA CON LOS LISTADOS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA»
SEDE EP N° 24
-637258 UN PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA
-637266 UN PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA
SEDE EES N° 5
-637290 UN PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA
-637296 UN PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA
SEDE COMPLEMENTARIA NATATORIO «QUINCHO FUN»
-637282 UN GUARDAVIDAS
El Acto Público Digital se llevará a cabo el 29/12 a las 12 hs.