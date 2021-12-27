SAD Roque Pérez informa:

Redacción 27/12/2021 Noticias Locales

SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se publicaron los siguientes IGES correspondientes al programa VERANO+ATR con cierre de postulación el 29/12/21 a las 10 hs:

SEDE EEE N° 501
-637305 UN MAESTRO DE IRREGULARES MENTALES
-637310 UN MAESTRO DE TES
-637315 UN MAESTRO DE DISCAPACITADOS MOTORES

«LA PRIORIDAD PARA LA COBERTURA ES POR LISTADOS DE EDUCACIÓN FÍSICA; AGOTADOS LOS MISMOS SE CONTINÚA CON LOS LISTADOS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA»

SEDE EP N° 24
-637258 UN PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA
-637266 UN PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA

SEDE EES N° 5
-637290 UN PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA
-637296 UN PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA

SEDE COMPLEMENTARIA NATATORIO «QUINCHO FUN»
-637282 UN GUARDAVIDAS

El Acto Público Digital se llevará a cabo el 29/12 a las 12 hs.

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