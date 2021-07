Roque Pérez: Vecinos/as del Barrio La Copa reclaman que el municipio cumpla lo firmado hace tres años

Entregaron por Mesa de Entradas de la Municipalidad de Roque Pérez, la siguiente nota (que copiamos textualmente):

«Roque Pérez; mayo/junio de 2021.-

Sr. Intendente Municipal Juan Carlos Gasparini

Sr. Secretario Dr. José Luis Horna

Municipio de Roque Pérez

S / D:

Los vecinos/as del Barrio La Copa de Roque Pérez, hemos comprado los 153 terrenos, que, de acuerdo a lo que se detalla en los Boletos de Compra-Venta según Ordenanza número 2.188/18, en su CLAUSULA PRIMERA: se expresa “lote con servicios”.

A casi 3 (tres) años de aquellas firmas, el Barrio La Copa carece de dichos servicios.

No hay luminarias, no hay gas natural, no hay agua corriente, no hay desagües cloacales, no pasa el regador, no pasa el recolector de residuos y las calles interiores, apenas poseen mantenimiento.

Como propietarios/as venimos a través de este escrito, a reclamar lo que se firmó y lo que exigimos como pleno derecho: que los lotes tengan servicios. Sumado a esto, nos han empezado a cobrar desde abril de 2021, por prestaciones que NO se efectúan, bajo la denominación de “Servicios de Alumbrado, Limpieza y Conservación”. Hecho totalmente llamativo, ya que no existen tales servicios en el Barrio La Copa.

Varias de las obras en construcción de nuestro barrio, han sufrido robos debido a la impunidad que le brinda la falta de iluminación a los delincuentes.

Por todo lo expuesto, exigimos respuestas a nuestro legítimo reclamo: que desde el Municipio de Roque Pérez se cumpla con lo firmado en los 153 boletos de Compra-Venta.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.-

Propietarios/as del Barrio La Copa».-

Vista aérea del Barrio la Copa de Roque Pérez, un barrio que aún espera los servicios.-