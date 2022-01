En Roque Pérez: ¿Podemos colaborar entre todos para que sigamos cuidándonos del coronavirus? y sería bueno que en todos los lugares también.

Muchos lugares ya han sacado los cartelitos (calcos, ploters, etc.) que informaban a la gente cómo debían ingresar a esos lugares y que siguen formando parte de los protocolos de prevención contra el coronavirus. No sabemos de dónde algunos creen que la pandemia ya pasó, o que ya no se usan -por ejemplo- los barbijos. ERROR!!! No solo la pandemia no pasó, sino que la variante Ómicron es muchísimo más contagiosa que las anteriores y por lo tanto debemos cuidarnos igual o más que antes.

Recordamos que las vacunas ayudan, pero no nos hacer inmunes al virus, y mucho menos inmortales.

Hay gente que entre a los cajeros de los bancos sin barbijos y es un peligro. Pero no para ellos, sino también para el que viene atrás. Pero también es cierto que hemos advertido que algunas entidades bancarias ya no tienen los carteles de que se debe ingresar con barbijos y allí está también la falta de cuidado.

El último informe del Ministerio de Salud de la Nación, expresa que fallecieron otras 142 personas. Pero no son números, era gente que tenía una vida, una familia, amigos y que ya no están porque fallecieron por CORONAVIRUS. No logramos saber por qué no pueden entender eso. LA PANDEMIA SIGUE Y LA GENTE SE SIGUE MURIENDO Y SE SIGUE CONTAGIANDO. Hubo 98.146 nuevos contagios.

Y claro que sabemos que ya están hartos de los cuidados, de salir con barbijo, de desinfectar todo con alcohol, pero es mejor respirar mal por culpa del barbijo a respirar mal por no cuidarse y estar en terapia intensiva.

Por favor se los pedimos, sigan con los cuidados. Si tienen comercios o empresas vuelvan a colocar los carteles de ingresar con barbijo y de que se respete la distancia social y pongan alcohol a disposición de quienes ingresan.

Y por supuesto, vacunarse en fundamental para seguir intentando frenar el virus y para que si nos contagiamos, sea más leve que si no estamos vacunados.

Desde este medio vamos a seguir insistiendo en que la pandemia no pasó y en que debemos seguir con los protocolos.

Hacelo por vos, por tus seres queridos, hacelo por todos! CUIDATE!