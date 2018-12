Roque Pérez pide Justicia por Selene

Una joven de 17 años, embarazada, fue salvajemente golpeada por su ex pareja. Aperentemente la violencia venía desde hace tiempo.

Por suerte Selene pudo denunciar a tiempo a su agresor y hoy disfruta de Olivia, su hermosa beba. Aquí la transcripción de lo que publicó Selene en su facebook.

“Ahora que estoy un poco más tranquila quiero contar un poco yo con mis palabras las cosas que pasaron.. Escuche y lei comentarios de muchas personas,y muchas personas que me mandaron msj preguntandome si lo que se rumoriaba era verdad.Siento muchos sentimientos en este momento pero sobre toda las cosas mucha bronca y dolor,muchas veces calle todo tipo de agresion,asi sea de palabra o golpes,porque? Ni yo tengo las respuestas de el porque calle tanto,quizas a veces el amor nos gana,o quizas fue el miedo,No lo se.. Solo se que me arrepiento una y mil veces de a ver callado tanto!. Estoy hablando de la persona con la que estaba en pareja,a la que le perdone miles de cosas,engaños,golpisas,gritos,y muchas cosas mas,me banque muchas cosas,a la que le daba hasta lo que no tenia solo para que el se sintiera bien y que nada le faltara, y asi mismo me agradecio todo con una patada en el culo.Gracias a dios pude hablar y denunciar,me anime y pedi ayuda a mi familia.. de una vez por todas me decidi a dejar todo ese dolor atras,no era vida para mi ni para la beba que estoy esperando! Se que no era el caso de que tenga que llegar a este punto de que el me golpeara brutalmente y dejara marcas en todo mi cuerpo para que yo reaccione de una vez por todas,pero tengo que aceptar que todavia me duele y no se cuanto tardara en curar esta herida,que tarde o temprano va a pasar con el tiempo y con la llegada de mi pequeña,Que el abrir de ojos a veces puede doler mucho,pero que es necesario! Estoy muy agradecida con toda mi familia,que nunca me dejo ni me deja sola,que tengo el apollo de todos ellos para poder seguir adelante y no caer. Sobre todo a mi mamá,que como siempre me defendio con uñas y dientes y que no deja que nada malo me pase. No quiero que esto siga sucediendo,ni a mi ni a nadie,por eso pido con todo el dolor en el alma y aunque me cueste que agan lo posible para que a esa persona la encierren y no la suelten mas!😭👌” (SIC).-

Hoy hubo una marcha pidiendo justicia por Selene que terminó en la Municipalidad. Estuvieron presentes el intendente interino Dr. José Luis Horna, funcionarios municipales y concejales de Cambiemos, Frente Renovador y Frente para la Victoria-PJ.-

#NiUnaMenos

