“Roque Pérez es un desastre, con calles dinamitadas y la queja permanente de vecinos, la gran falencia en el campo, algo vergonzoso…” aseguró Dagoberto Luque, ex funcionario del actual gobierno municipal

El ex subsecretario de Medio Ambiente e Inspector General de la Comuna de Roque Pérez, Dagoberto Luque, fue convocado a reunión de comisión del Deliberativo y los concejales realizaron consultas sobre su situación.

En posteriores declaraciones a La Mañana, Luque dijo que «estaban todos de los diferentes bloques. En principio me llamaron porque estoy cobrando un sueldo sin trabajar. Expliqué que luego de ser separado del cargo, fui varias veces a la Municipalidad durante el interinato del intendente José Luis Horna para que me asignaran un trabajo que nunca se concretó, al no tener respuesta. Expuse que luego que me sacaron me entero por el diario La Mañana que me habían designado como asesor de una comisión en el Senado, donde nunca fui notificado, jamás conocí al legislador que me pedía y después me entero que había fallecido al tiempo».

«También me preguntaron diferentes cosas referidas a la planta de residuos, la licitación presuntamente ‘trucha’ que había denunciado oportunamente durante la gestión de Horna», apuntó; afirman do que «no hablé demasiado, ratifiqué los dichos públicos y en el ámbito Judicial amplié la denuncia. No me explayé mucho más porque está interviniendo la justicia y si lo hiciera estaría interfiriendo todo lo que expuse ante el magistrado».

«En un momento el concejal Juan María Cravero (Juntos por el Cambio), me dijo que podía hablar tranquilamente porque no había cámaras, entonces respondí que me hubiera gustado que estuvieran porque puedo mirar a la cara a cualquiera, porque como ex funciona rio he dicho cosas que ocurrieron realmente en Roque Pérez», enfatizó Luque.

«Al finalizar la charla, todos me habían preguntado menos el bloque del Frente de Todos, entonces los invité que me plantearan sus inquietudes y me respondieron que no. Quien más me interrogó fue Oscar del Barrio de Juntos por el Cambio», subrayó.

«Me pude descargar un poco con el presidente del Concejo, Maximiliano Sciaini, a quien le expresé como denunciante sobre el supuesto desmantelamiento de la ambulancia de Beguerie, que se debe aportar datos y pruebas ante la justicia. El que retiró la ambulancia fue el Delegado municipal de Beguerie, y salió diciendo que había faltantes de la ambulancia. Tengo todas las pruebas y las voy a presentar ante la justicia como corresponde. Además me hicieron un sumario administrativo en el municipio, donde sacaron un empleado y me puse al frente de la situación porque ese operario dependía de mi», enfatizó.

Contó Luque que fue citado por el Ayudante Fiscal de Roque Pérez, Luciano Di Grazia, «para formalizar la denuncia que había hecho pública ante los me dios, y hace unos 20 días firmé mis testimonios y amplié la denuncia donde hice mención de testigos».

«Alguno de la Municipalidad no me puede mirar a la cara, porque yo era un funcionario que hacía una orden de compra, y por encima mío había cuatro que firmaban. Uno ejecuta la compra y el resto lo avala. No creo que moleste hoy al gobierno, sólo cuento la realidad que pasa en Roque Pérez y está a la vista de todos los habitantes. Eso va quedar reflejado en las próximas elecciones por que creo, y lo dije en el HCD, cada intendente forma su gabinete que más le conviene. Yo era dentro de ese gabinete de Juan Carlos Gasparini una persona que le manejaba muchas cosas y cuando él se enferma lamentablemente, perdiendo el poder de mando, y asume Horna como interino, empieza a sacar gente de «Chinchu’ y forma un nuevo equipo, que en algún aspecto no lleva bien la pelota porque Roque Pérez es un desastre, con calles dinamitadas y la queja permanente de vecinos, la gran falencia en el campo, algo vergonzoso… los camiones de recolección de residuos son los comunes, ¿dónde está la separación de orgánico e inorgánico? Es una toldería, todo humo», se explayó el ex funcionario.

Señaló que no ha hablado con el intendente Gasparini ni con el secretario de Gobierno Horna. «Ni se han acercado a mí, y tampoco yo a ellos. Si me tendrían que decir dónde debería prestar servicio porque estoy cobrando un sueldo, y en reiteradas veces he solicitado saber dónde cumplir tareas sin tener ningún tipo de respuesta», reiteró.

