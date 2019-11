Roque Pérez competirá en Suipacha en las Olimpiadas Seniors

La delegación de Roque Pérez está lista para participar de una nueva edición de las Olimpiadas Seniors los días 16 y 17 de noviembre.

En esta oportunidad competirán frente a deportistas de Chivilvoy, Bragado, Mercedes, Navarro, Lobos, General Las Heras y Suipacha, el municipio anfitrión.

Así arranca la competencia para los roqueperenses:

Sábado 16📌:

9:00 hs. Bochas femenino vs Lobos.

9:00 hs. Pádel femenino vs Bragado.

10:00 hs. Tejo femenino vs Chivilvoy.

10:30 hs. Tenis de Mesa vs Bragado.

11:00 hs. Tenis Single masculino vs Mercedes.

11:00 hs. Tenis Single femenino vs Chivilvoy.

11:00 hs. Tejo masculino vs Navarro.

11:30 hs. Fútbol Tenis vs gan. Lobos – Navarro.

13:30 hs. Bochas masculino vs Bragado.

15:00 hs. Rural Bike masculino y femenino.

Domingo 17📌:

9:00 hs. Pádel masculino vs Lobos.

10:00 hs. Fútbol Inclusivo.

10:00 hs. Natación masculino.

12:30 hs. Hockey femenino vs gan. Suipacha – Mercedes.

18:00 hs. 10 km masculino y femenino.

