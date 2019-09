Rodríguez Larreta también dará un bono de $5000, pero a cuenta de futuras paritarias

La primera cláusula gatillo no se disparó porque la inflación no superó lo ya otorgado, pero no quedan dudas de que la de fin de año sí lo hará y que la diferencia a pagar será importante. Se calculará, no obstante, la suba de precios desde abril, que es cuando comenzó a regir la paritaria. Fuentes de Hacienda desconocen de cuánto podrá ser esa recomposición debido a que aún falta conocer la evolución del IPC porteño del último trimestre. El bono anunciado ahora será, sin embargo, tenido en cuenta a la hora de negociar la próxima paritaria, el año próximo.