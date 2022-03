Rodríguez Larreta en :»Ni impuestos ni cepos, cumplir la palabra»

Pésima noticia el cierre de exportaciones de aceite y harina de soja (ver notas anteriores), así como el potencial aumento de retenciones. Solo diez días después de haber prometido que no harían nada de esto, el gobierno demuestra que su palabra no tiene valor y hace exactamente lo mismo que dijo que no iba a hacer.

Entre ambos productos, en 2020 generaron casi 20 mil millones de dólares al país. Eso es crecimiento, es trabajo, es un aporte enorme a nuestra economía tan golpeada y es el fruto del trabajo de miles y miles de personas que dejan la vida por cultivar nuestra tierra.

Estamos en un contexto económico muy delicado en el que necesitamos inversión, exportaciones, trabajo y que quienes apuestan al país tengan la previsibilidad necesaria para desarrollar sus negocios. Esta medida va precisamente en contra de cada una de esas cosas.

Y justo contra el campo, nuestra mayor actividad económica y la que genera 6 de cada 10 dólares que entran al país.

No se le puede caer a quienes se esfuerzan cada vez que el gobierno se queda sin plata por sus malas decisiones. Cuando solo se tiene un martillo, todos los problemas tienen la forma de un clavo.

El ministro Domínguez había dicho que el propio presidente estaba a la cabeza de la decisión de no aumentar retenciones ni cerrar exportaciones, y ahora nos enteramos de esto. La sensación es que cuando este gobierno niega una medida, solo la está anticipando.

Esta decisión errónea, tomada justo después del despliegue fabuloso que fue Expoagro, termina funcionando como un alerta a todos los que quieran invertir en nuestro país: si te va bien, el gobierno se va a asociar para sacarte una parte. Esto no construye, no es el camino.