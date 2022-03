Rodríguez Larreta: “Desde el lunes el tapaboca dejará de ser obligatorio en las escuelas”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció hoy que desde el próximo lunes el tapaboca dejará de ser obligatorio y comenzará a ser optativo para los alumnos de todos los niveles de las escuelas de la Ciudad. “Estamos tratando de recuperar la normalidad en las escuelas. Como decimos siempre, para nosotros la educación es prioridad”, afirmó Rodríguez Larreta. Del mismo modo explicó que “la escuela es un espacio de encuentro, de socialización, de amistad y de contención”, y destacó: “Volvieron las aulas sin burbujas, sacamos protocolos rígidos de aislamiento, eliminamos el ingreso escalonado a las instituciones y modificamos los turnos del comedor. El que damos hoy es un paso más que tiene como objetivo seguir mejorando las dinámicas en las aulas y los vínculos con los docentes y compañeros”. A su vez, dijo que “hasta ahora los únicos chicos que podían ir sin barbijo eran los de Nivel Inicial y los de Primaria (hasta tercer grado)”, y agregó: “Aquellos alumnos que por elección propia o por decisión de su familia decidan seguir utilizando el barbijo, obviamente que lo van a poder hacer”. En relación a la ocupación de camas de terapia intensiva, el Jefe de Gobierno porteño informó que “está en el momento más bajo de toda la pandemia (6.5%)”, e indicó sobre la vacunación en la Ciudad: “Actualmente el 95% de los porteños cuenta con al menos una dosis, el 92% se aplicó la segunda y el 65% ya se administró la dosis de refuerzo”. En esta línea añadió que “todos los docentes que se inscribieron ya se vacunaron”, y que el “81.6% ya tiene las tres dosis”. Por último, Rodríguez Larreta aseguró que “la educación es la herramienta más poderosa para garantizar la igualdad”, y completó: “Queremos que todos tengan un futuro con las mismas oportunidades”. De la conferencia también participaron el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el ministro de Salud, Fernán Quirós; la ministra de Educación, Soledad Acuña; y el ministro de Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales, Jorge Macri. NUEVAS MEDIDAS Desde el lunes, el tapaboca dejará de ser obligatorio y comenzará a ser optativo para los alumnos de todos los niveles de las escuelas de la Ciudad. El objetivo es mejorar el bienestar socioemocional de los chicos al recuperar las dinámicas en las aulas y los vínculos con sus docentes y sus compañeros. El Ciclo Lectivo 2022 comenzó el 21 de febrero en el marco de una situación epidemiológica que brindó la posibilidad de hacerlo con una flexibilización en los protocolos. Ahora, gracias al contexto sanitario actual que refleja un descenso del 65% en los nuevos casos diarios respecto a ese momento, se dará un nuevo paso para que los chicos puedan asistir a clases con normalidad. La decisión fue tomada por especialistas de los ministerios de Salud y Educación porteños en base a dos ejes centrales. • En primer lugar, luego de transitar la tercera ola, los datos demuestran una baja sostenida de casos que comenzó a finales de enero. • En segundo lugar, el avance del Plan de Vacunación, que es un factor clave para disminuir los contagios y el riesgo de que una persona desarrolle un cuadro grave o mortal. Actualmente, el 95% de los porteños cuenta con al menos una dosis, el 92% se aplicó la segunda y el 65% ya se administró la dosis de refuerzo. La evidencia científica demuestra que las clases presenciales no representan un mayor riesgo de contagio que el resto de las actividades. Todos aquellos alumnos que por elección propia elijan mantener el uso de tapaboca en la escuela podrán hacerlo. Hasta el momento, el uso de tapaboca no era obligatorio para los chicos de Nivel Inicial y de Primer Ciclo del Nivel Primario (1°, 2° y 3° grado inclusive), con el fin de favorecer el aprendizaje en una etapa clave de la comprensión lectora. En cambio, debían usarlo dentro del aula todos los estudiantes de 4° grado en adelante. En el caso de las actividades al aire libre, ya era optativo para todos los niveles. SITUACIÓN SANITARIA Descenso sostenido en la curva de contagios: al inicio del Ciclo Lectivo 2022, el 21 de febrero, el promedio de nuevos casos diarios era de 805. Hoy es de 276, lo que refleja una baja del 65% en un mes. • Ocupación de camas del Sistema Público destinadas a pacientes con coronavirus • 6.5% de Terapia Intensiva. • 2.9% para pacientes moderados. PLAN DE VACUNACIÓN • Se aplicaron más de 7.6 millones de vacunas: • 2.901.752 porteños (95%) tienen al menos una dosis; • 2.812.023 porteños (92%) tienen la segunda dosis • 1.982.075 (65%) cuenta con la dosis de refuerzo. – Comunidad educativa: • Personal docente y no docente: el 100% (100 mil) de los que se inscribieron recibieron al menos una dosis. El 93% de ese total cuenta con la segunda dosis y el 81,6% ya se aplicó la dosis de refuerzo. • Adolescentes de 12 a 17 años: el 87% (204.805) tiene la primera dosis y el 82% (192.980) ya cuenta con las dos dosis. Además, el 42% (98.137) se aplicó la dosis de refuerzo. • Chicos de entre 3 y 11 años: el 72% (261.522) recibieron la primera dosis y el 62% (224.946) ya cuenta con las dos dosis.