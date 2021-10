Rodríguez Larreta anunció que la Ciudad de Buenos Aires llegó al 70% de los de vacunación completa y flexibiliza el uso del tapaboca al aire libre

Desde mañana, miércoles 20 de octubre, ya no será obligatorio el uso del tapaboca al aire libre en la Ciudad de Buenos Aires, en lugares donde no haya concentración de personas. La nueva medida fue definida gracias al avance de la situación sanitaria y a que para hoy se alcanzará una meta clave dentro del Plan de Vacunación contra el COVID-19: el 70% de los porteños con el esquema de inmunización completo. “Siempre tomamos las decisiones basándonos en los datos y la evidencia. Todas las medidas son posibles gracias al compromiso de la sociedad y gracias a los trabajadores de la Salud. Estamos saliendo adelante juntos, no es momento de aflojar, sigamos cuidándonos manteniendo las distancias y cuidando los protocolos”, afirmó Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La experiencia internacional demuestra que una vez que se supera el 70% de la vacunación, la circulación viral baja significativamente, lo que permite flexibilizar las políticas sanitarias. De esta manera, se flexibiliza una medida de prevención que fue establecida el 4 de mayo del 2020 y se avanza en la transición hacia la nueva normalidad. En tanto, el uso del tapaboca continuará siendo obligatorio en la Ciudad de Buenos Aires en espacios cerrados —donde aumenta el riesgo de la transmisión viral—, abiertos con concentración de personas donde no se encuentre garantizada la distancia social y en eventos masivos. Se recomienda mantener las medidas de cuidado como el uso del alcohol en gel, la distancia entre personas, la ventilación de los espacios cerrados y los testeos siempre que sea necesario. También dejará de ser un requisito la toma de temperatura antes de ingresar a espacios cerrados como escuelas o locales comerciales. Por otro lado, los chicos de todas las edades de establecimientos escolares públicos y privados van a poder realizar actividades en espacios abiertos, como los patios, sin utilizar tapaboca. Respecto al transporte público, desde hoy ya no hay capacidades máximas establecidas en trenes, subtes y colectivos. Al tratarse de espacios cerrados, continuará siendo obligatorio el uso de tapaboca y se recomienda, siempre que sea posible, mantener las ventanillas bajas para optimizar la ventilación. Detalle de las nuevas medidas Uso del tapaboca en lugares cerrados y abiertos: ● Fin de la obligatoriedad del uso de tapaboca en espacios abiertos desde mañana, 20 de octubre. ● Continúa el uso obligatorio del tapaboca en lugares cerrados, abiertos donde haya concentraciones de personas, en el transporte público y en eventos masivos. ● Ya no será obligatoria la toma de temperatura antes de ingresar a espacios cerrados como escuelas o locales comerciales. Protocolos sanitarios en escuelas ● Actividades al aire libre sin uso del tapaboca en las escuelas para todos los alumnos. ● Continuará el uso obligatorio del tapaboca en las aulas para los estudiantes de todos los niveles. Transporte público ● Se elimina la capacidad máxima de pasajeros establecida para trenes, subtes y colectivos. ● El uso de tapaboca continuará siendo obligatorio. Situación sanitaria Actualmente en la Ciudad se registran un promedio de 142 nuevos casos diarios, hace un mes eran 220 contagios por jornada. Y se encuentran ocupadas el 3,2% de las 600 camas de terapia intensiva del Sistema de Salud Público destinadas a pacientes con coronavirus. A mediados de septiembre el número ascendía a 9,5%. Avance del Plan de Vacunación en la Ciudad Desde el 29 de diciembre, 2.410.632 personas recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik-V, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna, CanSino o Pfizer, es decir, el 78,8%% de los porteños ya recibió al menos una dosis. De ese total, 2.125.074, que representan el 69,11% de la población, completaron la inmunización con el segundo componente o recibieron CanSino (monodosis). Así, en la Ciudad ya se aplicaron 4.535.706 vacunas, el 96,1% de las entregadas por el Gobierno nacional. A través del sitio web oficial ( buenosaires.gob.ar/vacunacovid ) continúa abierta la inscripción para todas las personas de 12 años en adelante y para los menores de 3 a 11 años con condiciones priorizadas. Actualmente el GCBA está llevando adelante la vacunación de todos los vecinos de 12 años en adelante y de los chicos de 3 a 11 años con condiciones priorizadas. La vacunación de este último grupo comenzó el 12 de octubre. La asignación de turnos se realiza vía mail, WhatsApp y SMS, de acuerdo al orden de inscripción. Cuando se los contacta, los vecinos pueden seleccionar la fecha, la hora y el lugar de preferencia por medio de un link personalizado. Los centros de vacunación públicos fueron especialmente acondicionados y están distribuidos de manera estratégica a lo largo del territorio porteño. Se encuentran ubicados en clubes, edificios de gobierno y centros culturales y cuentan con un equipo de más de 2 mil personas trabajando. Cada uno de esos puntos cumple con todas las medidas de bioseguridad correspondientes y están equipados con sistemas de refrigeración adecuados para la correcta conservación de las vacunas. Testeos Hasta el momento, se realizaron 6.281.921 testeos en la Ciudad, el 64% a residentes de la Ciudad. La positividad diaria se encuentra en el punto más bajo desde el inicio de la pandemia, con 1,9%. Toda persona que considere que debe testearse por coronavirus puede dirigirse al dispositivo más próximo a su domicilio: ● Con síntomas: acercarse de manera inmediata a una Unidad Febril de Urgencia (UFU) para ser hisopado. ● Contactos estrechos sin síntomas: dirigirse a un Operativo DetectAR o a centros de testeo para realizarse un PCR con muestra de saliva o test de antígeno. ● Vecinos en contacto con personas de riesgo: se pueden testear de manera preventiva en una de las 15 Unidades Móviles distribuidas en todas las Comunas de la Ciudad. ● Personal docente y no docente: testeos preventivos y sistemáticos. ● Turistas o vecinos que regresan de vacaciones a más de 150 km.