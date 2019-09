Ringo Starr y Paul McCartney se unieron para grabar una canción inédita de John Lennon

Ringo anunció el lanzamiento de What’s My Name, su 20 álbum solista. En el disco aparece “Grow Old With Me”, un tema de John, de la época de Double Fantasy.

Los Beatles se separaron hace casi 50 años. Y aunque John Lennon y George Harrison ya no estén físicamente, siguen siendo noticia y hacen que el mundo de la música enloquezca cada vez que se suceden novedades en su entorno.

A lo largo de estos últimos años, Paul McCartney y Ringo Starr se reunieron para componer y hasta tocar juntos, aunque ahora anunciaron que trabajaron juntos con un fin muy especial.

Ringo anunció el lanzamiento de What’s My Name, su álbum en solitario número 20, y dentro del mismo, la canción llamada “Grow Old With Me” resultará ser infinitamente especial.

Se trata de un tema perdido, perteneciente a John Lennon, compuesta pocos años antes de su muerte, el cual ahora lo canta Ringo, y Paul toca su bajo Höfner y hace coros.

Este tema, junto al álbum, verán la luz el próximo 25 de octubre. Ringo contó que el productor Jack Douglas le preguntó si alguna vez había escuchado los demos de Lennon en la época de Double Fantasy. Respondió que no, y cuando lo hizo, le encantó.

“What’s my name” también contará con participaciones de Joe Walsh, Edgar Winter y Dave Stewart.

Fuente: Todoshow paraa Infonews.-