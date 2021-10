Revelan que Mauro Icardi le propuso una relación de «poliamor» a Wanda Nara

En las últimas horas el periodista Juan Etchegoyen reveló que Mauro Icardi le propuso a Wanda formar una pareja abierta, una especie de poliamor.

“Mauro le habría propuesto hace unos meses a Wanda tener una relación abierta porque dicen que se sentía ahogado. Nunca dudo del amor que tiene por ella pero le habría propuesto esto para poder entablar otras relaciones sin culpa”, relató el periodista.

“Mauro (Icardi) se habría cansado de la relación con su esposa y necesitaba respirar otro aire. Ella siempre fue tajante con esta posibilidad”, completó.

En medio de la escandalosa separación con Mauro Icardi, Wanda Nara rompió el silencio y se comunicó con Los Ángeles de la mañana para dar más detalles de la terrible situación que está viviendo.

Mientras Ángel De Brito debatía con sus panelistas sobre la actitud que tuvo la China Suárez, señalada como la tercera en discordia, en esta historia, Yanina Latorre mantuvo una conversación con Wanda, quien le envió un audio llorando y revelando más información de la infidelidad que sufrió por parte del futbolista.

«Wanda está llorando por todas las cosas que le llegan, la crítica de la gente y periodistas que dicen que ella lo obliga a Mauro a subir fotos. Ella me dice que no lo obliga a subir nada. No quiere que suba posteos ni quiere que él le hable», comenzó diciendo Yanina.

Luego, siguió: «Ella está con un amigo, habla muy bajito. Wanda me dijo «estoy viviendo un infierno, él me traicionó». Dice que es muy poco lo que se sabe hasta ahora y que sabe lo que va a mostrar la China Suárez».

«Wanda tenía vínculo con la China. Ella tiene audios criticando a Pampita casada con (Benjamín) Vicuña y hablando de temas familiares», lanzó Latorre.

