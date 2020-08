«Reconocimos una zapatilla de mi hijo Facundo, pero fue puesta ahí porque está intacta»

La madre de Facundo se para ante los medios como si fuera una vocera judicial. Habla y parece entera hacia afuera. Se acercó al lugar para controlar que ni las fuerzas policiales, ni los funcionarios judiciales ensucien el territorio, o sea, hagan desaparecer o planten pruebas. Cristina es una mamá queriendo Verdad y Justicia para su hijo, para ella y su familia, para una sociedad que se acostumbra a los crímenes de jóvenes y a la policía metida en eso. A una sociedad que se acostumbra a la violencia institucional.

«Nunca hubo una mochila, así que si alguien tiene el teléfono del señor Sasso (un periodista y editor de la Brújula 24) que me diga dónde está la mochila de mi hijo, al señor Berni ( el ministro de Seguridad bonaerense) también, que me diga dónde esta mochila», apuntó.

«Lo único que reconocimos como de Facundo es una zapatilla, pero fue puesta ahí hace dos o tres días porque está intacta, no tiene absolutamente ni un desgaste, ni siquiera tierra encima. Eso lo he podido reconocer como una prenda de mi hijo, es la misma zapatilla de la foto. Estaba a 30 metros de donde se encontró el esqueleto, la encontré yo porque ni siquiera la habían visto», reveló Cristina.

«Cuando llegamos al lugar inmediatamente notamos que hay huellas de un vehículo que llega justo a donde están los huesos.Ninguna de las personas que están ahí han bajado. Tenemos datos de que el pescador que lo encontró tampoco había bajado», detalló y de esa forma descartó que pertenezcan a los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) que resguardaron la zona hasta que llegaran los peritos, la familia del joven y sus abogados.

«Ya la quiero la renuncia de Berni y del intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua»

Según afirma la agencia de noticias pública Télam, estos elementos fueron analizados por los expertos del EAAF que terminaron las primeras diligencias minutos después de las 13, tras lo cual, la evidencia quedó a resguardo de la PFA para ser enviada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las próximas horas.

La madre contó a los medios que le tomaron una muestra de sangre para realizar allí el cotejo de ADN con los restos encontrados y así confirmar la identidad de los mismos.

La mujer dijo que siente «mucha bronca con muchas personas» y pidió «la renuncia ya de Berni y del intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua». En ese sentido, también criticó que inicialmente se informó que se había hallado una mochila junto a los restos, lo cual es falso.

La mamá de Facundo no sólo se presenta ante los medios mientras atraviesa este momento, sino que hace a su vez de perita. Observa, encuentra objetos que se sumarán como pruebas a la investigación. Sabe por la historia colectiva argentina que su aporte y su control serán determinantes para que la causa no se ensucie. Lo sabe porque lo aprendió de otras mujeres que tuvieron que recorrer un camino con palos en la rueda para llegar a la verdad sobre el destino de sus hijxs. La intervención del EAAF abre una perspectiva de claridad y confianza en que al menos esa parte de la historia no se repita. Será Justicia.

Nota gentileza de Infonews.