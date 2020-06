Quejas por descuidos en la manipulación de alimentos

Vecinos se han comunicado con este medio para informarnos acerca de algunas imágenes que han observado por las redes sociales.

De acuerdo a los datos aportados, habría gente que cocina para vender ya sea en comercios, o particulares que cocinan y venden, y algunas otras personas que hacen comida para terceros que no estarían manipulando como se debe los alimentos.

Se habla de falta de guantes, falta de cofia o gorros en la cabeza, falta de delantales u otros elementos que impidan que la ropa usada de quien cocina esté en contacto directo con los alimentos, etc. Etc.

También nos han dicho que incluso llegaron a encontrar pelos en algunos alimentos y que con solo mirar algunas fotos en las redes sociales se podrá apreciar que hay quienes cocinan sin pensar en los que comerán esos alimentos.-

La imagen muestra lo ideal de un/a cocinero/a.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...