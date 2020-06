¿QUÉ TE PASA ROQUE PÉREZ?

El lunes 8, ayer, vi a mucha gente sin barbijo. ¿Qué parte no entienden?

Dos personas en bicicleta por calle Sabatté (foto), un chico y después una chica que se bajó de un auto y caminó por Berro. Gente andando en moto sin barbijo y por supuesto también sin casco, como uno esperando afuera del kiosco cerca del hospital a la mañana o como el caso de la pareja a la que le secuestró la moto la policía por carecer de documentación (ver en notas anteriores), entre otras faltas.

¿Qué les pasa?

Los casos positivos nos están cercando, Lobos y Saladillo los tienen y así y todo parece que no toman conciencia. ¿No se quieren cuidar?, ok, pero el barbijo nos cuida a todos, así que HAY QUE USARLO.

Esta nota la hago sin fotos de frente de la gente sin barbijo, pero las próximas podrían ser de frente, total si son tan vivos como para no usar barbijo, seguramente no les debe importar, ¿no?.

¿Saben qué son? Son unos/as IRRESPONSABLES. Si no quieren cuidarse, nosotros si y exigimos que usen el barbijo como lo indican las autoridades.

A LOS COMERCIANTES LES PIDO POR FAVOR QUE NO ATIENDAN A GENTE SIN BARBIJO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.

Me cansé de la pelotudez, me cansé de la hipocresía, me cansé de que se la agarren con los medios cuando son «ellos/as» los que no cumplen con las leyes, con las obligaciones que disponen las autoridades para CUIDAR LA SALUD DE TODOS Y TODAS.

El otro día también por calle Sabatté, cruzo un hombre con barbijo que iba al lado de un adolescente sin barbijo, ambos en sus bicicletas y el joven decía «Yo no pienso usar barbijo». ¿Qué pasará cuándo se contagie?

¿Se quieren enojar porque escribo esto?, no me importa en lo más mínimo. Prefiero que se enojen antes que tener que padecer un familiar o un amigo/a con coronavirus por culpa de los/as nabos/as que no usan barbijo.

PONETE EL BARBIJO: PRIMERO PORQUE NOS PUEDE SALVAR A TODOS/AS Y SEGUNDO PORQUE EN ROQUE PÉREZ ES «OBLIGATORIO», ¿LEES BIEN? OBLIGATORIO.

DESPUÉS NO LLOREN, PORQUE SERÁ DEMASIADO TARDE PARA LÁGRIMAS!!!

Firmado: Carlos Zampini. Zampi.-

