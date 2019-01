¿QUÉ PASA CON EL GREMIO DE LOS LABURANTES DE LA EX CRIAVE?

¿Qué es lo que pasa con el gremio de la alimentación de los trabajadores de la ex Criave, antes trabajadores de Criave cuando presentó la quiebra ? ¿Qué está pasando con esta gente que no defiende los derechos de sus trabajadores?, ¿Cómo puede ser que la gente de un gremio armé una lista o colabore para despedir gente en vez de oponerse y decir que NO, que ni siquiera avalen un solo despido? ¿Qué parte no entendieron acerca de lo que debe hacer un gremio, cuya principal función es DEFENDER A LOS TRABAJADORES?

SEÑORES DE STIA, VENGAN A ROQUE PÉREZ Y DEFIENDAN A TODOS LOS LABURANTES DE UNA BUENA VEZ.

Esta es la definición de diccionario de lo que es un gremio y de lo que debe hacer un gremio: “DEFINICIÓN ABC » HISTORIA » GREMIO:

Definición de Gremio:

El concepto de gremio es sin duda alguna uno de los más importantes en la historia social ya que representa a todas aquellas formas de unión entre los trabajadores, desde sus etapas más primitivas hasta la actualidad. El gremio es la unión de los trabajadores de un rubro específico con el objetivo de defenderse mutuamente frente a posibles abusos así como también defender la actividad, concentrar y traspasar conocimientos, desarrollar mejoras laborales, etc.

I Definicion ABC https://www.definicionabc.com/historia/gremio.php”,-

¿Es claro, no?

PUES AQUÍ EN ROQUR PÉREZ EL GREMIO BRILLA POR SU AUSENCIA.-

