¿QUÉ NOS PASA ROQUE PÉREZ, DOS NUEVOS DESPIDOS Y NADIE DICE NADA?

Este medio fue informado acerca del despido de dos empleadas que trabajaban en una reconocida firma de venta de electrodomésticos de Roque Pérez , la cual tiene sucursales en otras localidades. Según nos dijeron también el año pasado o a principios de año, habían hecho lo mismo con otra persona que trabajaba allí.

Y que quede claro, el gerente y el resto de la gente que trabaja en este comercio, nada tienen que ver con estas decisiones de los empresarios.

¿Que nos pasa en Roque Pérez?, nadie ha salido a levantar la voz por estas personas, ¿acaso porque no son mucha cantidad, no importa que se queden sin sus trabajos?, los propios despedidos de Criave, ¿por qué no han salido a solidarizarse con estas dos empleadas despedidas?

¿Qué nos pasa?, ¿será que estamos tomando los despidos como algo muy normal?, ¿será que ya solo nos importa nuestro ombligo y el resto de la gente no?.

RPEREZNETONLINE.COM.AR SE SOLIDARIZAY LAMENTA PROFUNDAMENTE EL DESPIDO DE ESTAS DOS TRABAJADORES, COMO ASÍ TAMBIÉN EL DESPIDO DE CUALQUIER LABURANTE QUE NECESITA EL TRABAJO PARA PODER SEGUIR SUBSISTIENDO EN ESTE PAÍS!!!

NO NOS VAMOSA ACOSTUMBRAR A LOS DESPIDOS! NO NOS VAMOS A CALLAR ANTE ESTE TIPO DE COSAS QUE NOS PARECEN TOTALMENTE INJUSTAS!!!

BASTA DE DESPIDOS EN ROQUE PÉREZ!!!

BASTA DE DESPIDOS EN EL PAÍS!!!

Esa firma, cadena de electrodomésticos tiene sucursales en Marcos Paz, Las Heras, Navarro, Cañuelas, Lobos, San Miguel del Monte, Alejandro Korn, San vicente, Glew, Chascomús, Luján, Ezeiza, Dolores, Roque Pérez, etc., etc.-