¿Puede haber gente tan HDP? No, debe ser un mal entendido. Dicen que los trabajadores de la ex Criave que hoy no fueron a trabajar, se quedarán sin canasta navideña

Nos informaron que los empleados de lo que es la planta de faena de la ex empresa Criave, que hoy fueron a trabajar, recibieron su “canasta navideña”, pero también se nos informó que aquellos que por alguna razón hoy no concurrieron a trabajar, no tendrán estos productos de regalo. Si bien es cierto que nada los obliga a entregarle a los trabajadores estas canastas, también se podrían poner las pilas y guardarle las cosas a los que hoy no fueron a laburar. Sino, ya se estarían pasando de Hijos de P___. Creemos y queremos pensar de que solo se trata de un malentendido y que la semana que viene, todos tendrán su canasta navideña.-

