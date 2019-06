«PUEDE FALLAR . . . » TERRIBLE FALLA EN EL RECONOCIMIENTO FACIL DE LAS CÁMARAS PUESTAS EN EL SUBTE. SE EQUIVOCARON Y DETUVIERON A UNA MUJER POR NARCO, PERO ERA OTRA

cecilia @sofaritsceci. me acaban de detener en el anden del subte porque las camaras me hicieron reconocimiento facial y me parezco a una con pedido de captura por estar metida en las drogas okkkk ya me largaron y aca ando atr para todos lados con un acta que dice que esa no soy yo xdd.

“Me parecía a una mujer que tenía pedido de captura. Cuando me muestran los nombres ella tenía mi número de DNI. Lo extraño es que me llamaron porque me parecía y no por tener el mismo documento”, cuenta a minutouno.com la damnificada.

El percance le hizo llegar tarde al estudio jurídico en el que se desempeña. “Le dije a mi jefe lo que había ocurrido”, detalla quien contó su peripecia en Twitter y superó las 1.500 interacciones. El caso llamó la atención de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Desde el organismo la contactaron.

“Perdí mi documento hace un tiempo y eso me preocupa. Esto no me deja ninguna seguridad. El lunes iré con alguno de los abogados del buffet para el que trabajo al RENAPER para verificar lo sucedido”, anticipa quien, no obstante, manifiesta que el personal policial la trató con amabilidad.

El sistema de reconocimiento facial funciona con un software ruso llamado Danaide, que analiza la biometría de los rostros de los ciudadanos y los coteja con los registros de las 46.721 personas buscadas que figuran en la base de datos del sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CONARC), que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Ese registro se actualiza constantemente y cuando una persona es detenida o la orden judicial queda sin efecto, su perfil es retirado del registro. En este caso hubo un claro y grave error.

“Me dijeron que en el 90% de los casos es preciso, pero en un 10% no lo es”, concluye Cecilia quien tras la firma de dos testigos siguió con sus tareas sin olvidar el susto y la molestia causada por el error. Nota gentileza de MinutoUno.-

N de la R: deberían intentar que el sistema sea un 100% seguro a fin de evitar estos errores. Imaginemos que en vez de Cecilia, se equivoquen con una persona con problemas cardíacos o con una mamá que deba llegar a tiempo para buscar a su hijo del jardín.-