Pueblos originarios y productores piden «tierras para vivir y trabajar»

Comunidades de pueblos originarios junto a organizaciones sociales y productores se manifestaron en Viedma en reclamo de tierras y en contra de un proyecto urbanístico en el cerro Perito Moreno.

La Corriente Clasista Combativa (CCC), la CTA Autónoma, comunidades de pueblos originarios y la Multisectorial por la Tierra, Vivienda y Trabajo, se movilizaron este miércoles en Viedma, Río Negro, en reclamo de «tierras para vivir y trabajar» y en rechazo de un proyecto urbanístico que se pretende desarrollar en el cerro Perito Moreno de la localidad de El Bolsón.

El coordinador provincial de la CCC Raúl Ragneri, dijo a Télam que, «el reclamo es de tierras para que la gente pobre tenga donde vivir, tierra para que los productores pobres puedan producir, y tierra comunitaria para los pueblos originarios».

«Mientras se hacen emprendimientos para magnates extranjeros en el cerro; no hay para la gente nacida en nuestra zona, que no tienen recursos ni para pagar un alquiler y necesitan un pedazo de tierra», apuntó.

El conflicto se origina con la decisión de la empresa Laderas S.A. de impulsar un proyecto para el desarrollo urbanístico en el centro de esquí de esa zona localidad cordillerana.

La Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, integrada por vecinos que se oponen a este desarrollo, llamaron a una concentración para realizar otra marcha en rechazo, que fue programada para mañana a las 10:30 en El Bolsón.

Laderas S.A asegura que cuenta con «los permisos administrativos aprobados para la regularización que debe hacer la municipalidad, el gobierno provincial y el nacional», según lo consignado por titular Maxiliano Mazza en declaraciones a la prensa.

La Unidad de Protección de Bosques Nativos aceptó la propuesta presentada para el «Desarrollo Integral del Cerro Perito Moreno Villa Turística», que comprende 287 hectáreas, ubicadas a 21 kilómetros de El Bolsón, con dos accesos, uno por la ruta N° 86 (Circuito de Mallín Ahogado) y otro por la ruta N° 40.

Por su parte, el secretario de Producción del Gobierno de Río Negro, Fernando Malaspina, señaló en una conferencia de prensa que la Unidad Ejecutora de Bosques Nativos «aprueba planes de manejo».

«En este caso se trata de un particular que tiene un predio en una zona donde se pueden hacer modificaciones de uso del suelo«, aclaró y afirmó que «ese visto bueno no implica la autorización de loteo, ni que se pueda comenzar a trabajar».

Asimismo, agregó que «acá nada va a cambiar, si la empresa tiene medidas de no innovar y no puede avanzar, no es facultad de nuestro Ministerio aprobar loteos o urbanizaciones».

Según se informó oficialmente desde el gobierno rionegrino, el estudio de este proyecto demandó tres meses de análisis, y el dictamen se basa en lo establecido en la Ley Nacional 26.331 y la Provincial 4.552; es de 280 hectáreas y se trabajaría sobre el 20% del suelo.

Pero para Ragneri, el «Plan Suelo Urbano», que impulsa el gobierno encabezado por Arabela Carreras, «es para un pedacito de toda la gente que realmente necesita» y estimó que en Río Negro son necesarios unos 200.000 lotes para la gente, «la tierra es un bien social, no es para comercializar ni hacer plata, nuestro reclamo es bien claro», afirmó.

«Nosotros repudiamos ese proyecto que beneficia a sectores extranjeros que vinieron a ocupar nuestra Patagonia como ya lo hace Joe Lewis, en Lago Escondido», precisó el dirigente.

Nota gentileza de Infonews.

