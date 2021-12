Protesta contra el acuerdo del Gobierno y el Fondo Monetario.

Organizaciones sociales, de trabajadores, agrupaciones de estudiantes y de izquierda se concentraron esta tarde en Plaza de Mayo con la consigna «no al pago de la deuda externa» y en rechazo a un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Todos a la plaza contra el Fondo. No al pacto con el FMI y el pago de la deuda. Abajo el plan plurianual y el ajuste, no a la reforma laboral. Por un plan de lucha nacional contra el acuerdo. Basta de saqueo ambiental extractivista. Las estafas no se pagan. La deuda es con el pueblo trabajador y la naturaleza”, señalaron los organizadores de esta protesta.

Como parte de la convocatoria a la movilización por parte del Frente de Izquierda Unidad, se expresaron los diputados y dirigentes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), nucleados en el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Alejandro Vilca, que señalaron que «esta es la plaza de las y los que decimos no al Fondo en la Argentina, la plaza de las y los que rechazamos un nuevo pacto que va a profundizar el ajuste, la pobreza, el atraso y la dependencia de nuestro país» «La plaza de las y los que no queremos avalar una estafa que significará hipotecar el futuro de las próximas generaciones.

Hay que desconocer la deuda y poner en pie un movimiento de lucha por un programa que parta de las imperiosas necesidades que sufre el pueblo trabajador, reafirmaron los legisladores nacionales a través de un comunicado difundido por el FIT-U.

Los dirigentes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Alejandro Bodart y Celeste Fierro asistieron a la convocatoria y coincidieron en señalar que «no se puede recuperar los salarios y salir del 43% de pobreza pagándole al FMI». «De esa deuda trucha con el Fondo Monetario no vimos ni un dólar: se la fugaron Mauricio Macri y sus amigos, que incluso confesaron que se la dieron a los bancos para salvarlos. Pero el gobierno peronista, que denunció esto en la justicia, en el Congreso votará con Juntos por el Cambio (JxC), (José Luis) Espert y (Javier) Milei pagar toda esa estafa», señaló Bodart según un documento de prensa difundido por el MST.

«Nosotros proponemos un rumbo opuesto al del gobierno: no pagar ni un dólar más e invertir toda esa plata en mejorar la vida del pueblo trabajador”, indicó por su parte Fierro. Encabezados por el Polo Obrero, brazo piquetero del trotskista Partido Obrero (PO), los manifestantes iniciaron su protesta a partir de las 16 en la plaza de Mayo y reunieron sus banderas en torno a la pirámide.

Adhirieron al encuentro las organizaciones de APEL, CADHU, CEPRODH, Encuentro Militante Cachito Fukman, AGD UBA, Ademys, SITRAREPA, FETERA, Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Asociación Gremial Interdisciplinaria Hospital Moyano (AGIHM), Cuerpo de delegados y CD del SOEAIL y la CTA Autónoma de General Rodríguez.

También asistieron representantes de las comisiones internas de las empresas Morvillo, Lustramax, Hospital Italiano, GPS, de la Apuba Facultad de Ciencias Sociales, Madygraf de los Trabajadores del Banco de Desarrollo de Jujuy en lucha contra los despidos y de la Asamblea Nacional de Trabajadores de Reparto junto a la Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática; Coordinadora Sindical Clasista (CSC), Centro de Estudiantes de Veterinaria (UBA), Barrios de Pie/Libres del Sur, el Bloque Piquetero Nacional; Esperanza Revolucionaria y Socialista, Frente de Trabajadores Clasistas y el Frente de Organizaciones en Lucha, entre otros.

Nota de Infonews.-

Foto de archivo.-