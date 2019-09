PROGRAMA DE SALUD COMUNITARIA Y PREVENCIÓN DE FEMEBA: CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS

FEMEBA, la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires ha lanzado hace menos de un mes su nuevo programa «FEMEBA Promueve», programa de salud comunitaria y prevención de consumo problemático de sustancias que llegó a Roque Pérez.

El programa en sí comprende diferentes tipos de actividades pensadas y diagramadas para todo este público con producción propia de la Federación Médica y con el aporte operativo de todos los actores locales que tienen injerencia y representatividad en la temática: Círculos Médicos, Municipios, Hospitales, Servicio Local de Niñez, CPA, Dirección de Escuelas, etc.

«FEMEBA Promueve», es un compendio de herramientas para, en primer paso,instalar en superficie una problemática que transversalmente está presente en toda la provincia, independientemente del factor etario o socioeconómico. Y en segundo lugar, aportar conocimiento y dejar instrumentos de trabajo para que cualquier actor de la sociedad tenga la posibilidad de detectar la problemática y saber cómo accionar o a quién solicitar la ayuda profesional en la comunidad.

El foco concreto –o público primario- está puesto en los adolescentes de cada una de nuestras localidades, concientizándolos y brindándoles herramientas concretas para despertar y generar su propia conciencia en relación a las consecuencias del uso y del abuso de sustancias, desde las aceptadas socialmente y tomadas como recreativas –tabaco/ alcohol- como las que entran luego por las puertas que éstas van dejando

abiertas.

A su vez, por la diversidad y horizontalidad de la problemática, no quedan fuera-como público objetivo- los adultos que acompañan e interactúan diariamente con los adolescentes, vengan en representación de familia (padres, abuelos, tíos, vecinos), escuela (docente y personal no docente), clubes, colectivos ciudadanos, etc.

Desde talleres y jornadas en escuelas secundarias, como cursos de capacitación para actores sociales, pasando por charlas abiertas a la comunidad, hasta jornadas recreativas y lúdicas para los adolescentes. Todo en un ámbito de encuentros entre pares y fomentando la interacción de los vecinos y su necesario compromiso social.

La ciudad de Roque Pérez será en octubre la anfitriona para el despliegue del programa con todas sus propuestas de trabajo, para lo cual FEMEBA –con el apoyo inmensurable del Círculo Médico local- ya concretó la primera reunión de trabajo con profesionales de la localidad logrando el hito de haber reunido por primera vez a todos y cada uno de los actores locales que mucho y muy bien vienen trabajando en el área: Desde el Sr.

Intendente municipal (y direcciones y secretarías del área), pasando referentes de Salud Mental, Niñez, CPA, Dirección e Inspección de Escuelas, hasta representación médica con presencia de Hospital y Círculo Médico.