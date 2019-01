Procesaron a ocho prefectos y dos mapuches en la causa por la muerte de Rafael Nahuel

El joven mapuche de 22 años murió tras recibir un balazo cuando escapaba de los efectivos de Prefectura durante un desalojo en el predio tomado por militantes de su pueblo.

Los prefectos habían sido señalados por la defensa de la familia Nahuel, que es parte de la querella en el caso, como responsables por la muerte dudosa del muchacho. Además, se pidió cambiar la carátula del expediente a “homicidio calificado”.

El juez que entendía en el caso, Gustavo Villanueva, había ordenado en 2017 el secuestro de armas y vestimenta, y también hisopados y muestreos de cintas de carbono para determinar presencia de pólvora en las manos.

“Pido que me acompañen para tener algo claro porque ni sé de qué manera me lo mataron. No voy a estar tranquila con lo que pasó, todavía no puedo creer que se nos fue de esta manera”, expresó en 2017 Graciela, la madre de Rafael.

Rafael Nahuel tenía 22 años.

Durante una inspección ocular del predio donde ocurrió la muerte de Nahuel se encontraron postas de goma antitumulto y vainas 9 mm que utilizó el grupo albatros cuando intervino en el desalojo.

El peritaje, además, demostró que las evidencias se encontraron a 1000 metros de la entrada del predio y no a 400 como constaba en el informe del ministerio de Defensa.

La causa está ahora en manos de Moldes. M1.-