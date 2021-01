Problemas en todo el mundo por el atraso en la producción de vacunas

Tanto Pfizer como AstraZeneca, Moderna y el Centro Gamaleya presentan retrasos en la producción de sus vacunas. ¿Cómo sigue la vacunación?

En las últimas horas el Centro Gamaleya, en Rusia, confirmó que la nueva tanda de dosis de la vacuna Sputnik V que llegará a la Argentina será de 220 mil dosis, una cifra por debajo de lo que se venía trayendo al país y que hace dudar sobre el anuncio de 5 millones de dosis para las próximas semanas.

En este marco, en un comunicado, el centro científico afirmó que está trabajando para cumplir con sus compromisos con los países de América Latina que encargaron dosis de la vacuna y remarcó que busca cumplir especialmente con la Argentina, «que ha sido uno de los primeros países en aprobar Sputnik V», remarcó.

La situación respecto de Gamaleya es similar a la que estalló en estos días en los grandes acopiadores de vacunas a nivel mundial que son los países más poderosos de Europa así como Estados Unidos y Canadá.

Pfizer encabeza la lista de incumplimientos en la entrega de vacunas y a la firma estadounidense le siguen AstraZeneca y Moderna, las otras estrellas de la vacuna contra el Covid-19.

La situación genera controversia interna en todos los países afectados (en Argentina se le agrega el plus de una oposición política que primero estuvo en contra de la cuarentena, luego de la vacuna Sputnik y ahora cuestiona los atrasos en los envíos). Además, la relación entre los gobiernos y las farmacológicas parece atravesar el peor momento desde que comenzó la pandemia hace un año.

A la demora anunciada la semana pasada por Pfizer, cuyos envíos de vacunas se vieron reducidos mientras agranda su capacidad de producción, se sumó el último viernes la de la británica AstraZeneca, que por una «disminución de rendimiento» admitió que las dosis contempladas para el primer trimestre en Europa podrían reducirse a la mitad de lo previsto.

La demora suscitó preocupación en la Unión Europea (UE), donde la campaña de vacunación está siendo más lenta de lo esperado y la rápida viralización de la cepa británica disparó los contagios.

«La Comisión Europea y los Estados miembros expresaron un profundo descontento con esto», tuiteó la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides. También Noruega manifestó su «decepción», mientras que el ministro austríaco de Salud, Rudolf Anschober calificó al anuncio de «muy, muy malas noticias».

El enojo se suma al manifestado en los últimos días por otros países europeos, como Dinamarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Letonia, República Checa y Suecia, que habían reprochado el incumplimiento de Pfizer/BioNTech.

En Italia, el atraso supuso posponer el inicio de la vacunación en personas mayores de 80 años y las autoridades informaron que estaban preparando acciones legales contra la firma estadounidense.

Plantón de AstraZeneca

En Europa ya se habla de «guerra abierta entre AstraZeneca y la Comisión Europea», luego de que este miércoles la farmacológica haya decidido no acudir a una reunión programada con representantes del bloque continental. El mismo fue reprogramado.

El lunes, Stella Kyriakides, comisaria de Salud de la CE, sugirió que la firma estaba vendiendo a otros países las dosis comprometidas a la Unión Europea. «Tenemos conocimiento de la producción de las dosis, dónde se produjeron y, si se han enviado a algún lugar, dónde están», señaló la funcionaria, que pidió a la farmacéutica que sea transparente. Además, Bruselas pidió a los Estados miembros activar el mecanismo de transparencia de exportaciones para que cualquier farmacéutica que quiera exportar dosis de su vacuna tenga que notificarlo por adelantado.

«Basta, dennos las vacunas»

En plena segunda ola en Canadá, Pfizer aplazó por completo las entregas previstas para la próxima semana y el país sufrirá una disminución significativa de suministros en las siguientes tres semanas. «Basta, dennos las vacunas. No me importa lo que estén construyendo, pueden ponerme las excusas que quieran, no me lo trago. Hicimos un pedido, tenemos un contrato, cumplan con las obligaciones del contrato porque hay vidas en peligro», exigió el primer ministro de Ontario, Doug Ford, quien remarcó que ya debieron cerrar un centro de vacunación.

También en México la demora en los envíos de Pfizer provocó la desaceleración del plan de vacunación, que el pasado martes recibió un embarque de 220.000 vacunas, la mitad de lo esperado. Según informaron esta semana las autoridades, la farmacéutica recortó a la mitad los lotes previstos para este mes, lo que retrasará casi tres semanas la primera fase de vacunación del personal médico y parte de los trabajadores sanitarios deberán esperar una semana más para recibir la segunda dosis.

La campaña de inmunización también se vio perturbada en Brasil, el segundo país con más muertos por coronavirus en el mundo, que el Gobierno de Jair Bolsonaro lo adjudicó a «problemas técnicos» de los laboratorios chinos.

