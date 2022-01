Construyen en China la primera terminal inteligente con cero emisiones de carbono del mundo. Cosco y el Puerto de Tianjin están a cargo del proyecto.

COSCO y el puerto de Tianjin construyen la primera terminal inteligente sin carbono del mundo. –El primer sistema inteligente de energía verde del mundo para operaciones con cero emisiones de carbono se ha puesto en marcha con éxito en el puerto de Tianjin.

El 15 de diciembre, el sistema se conectó con éxito a la red en la segunda terminal de contenedores del puerto de Tianjin.

COSCO SHIPPING Tianjin, como proveedor de soluciones, inversor del proyecto y operador de la terminal inteligente de carbono cero, fue invitado a asistir a la ceremonia de conexión a la red.

La terminal con cero emisiones de carbono se alimenta de energía eólica y fotovoltaica, logrando cero emisiones de carbono en el consumo y la producción de energía.

Durante la construcción de la terminal, COSCO SHIPPING Tianjin Goldwind New Energy Co., Ltd. proporcionó soluciones de carbono cero para la terminal de contenedores inteligente en la sección C del puerto de Tianjin, logrando el 100% de autosuficiencia en el suministro de energía limpia para la terminal.

La fase I del proyecto del sistema de energía verde inteligente de la terminal de la sección C del puerto de Tianjin incluye dos turbinas eólicas distribuidas de 4,5 MW, que se espera que generen 23,3 millones de kWh de electricidad al año y reduzcan las emisiones de carbono en 20.600 toneladas anuales.

Se espera que un proyecto fotovoltaico de 1,4MW en construcción se conecte a la red a mediados de enero de 2022.

COSCO escribió que la compañía y el puerto «profundizarán su cooperación» en la construcción de la Fase II del proyecto para el despliegue de energía eólica y en otros proyectos de nuevas energías para apoyar la construcción de más terminales de carbono cero en el puerto.

El rendimiento de contenedores en el puerto de Tianjin ha alcanzado más de 20 millones de TEUs este año, un récord portuario.

Xinhua informó que el rendimiento anual récord de contenedores indica el próspero negocio de contenedores en la región con Tianjin Port Group.

El puerto de Tianjin es el puerto más grande del norte de China y la principal puerta de entrada marítima a la capital del país.

El puerto también se incluyó en la lista reciente de PTI de los ’10 puertos principales en China 2021′ . Con un total de 17.600.000 TEUs en los primeros 10 meses de 2021, el puerto experimentó el segundo mayor aumento de contenedores durante este período en toda China.

Fuente y foto: rm-forwarding.-