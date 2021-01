Primera la salud, que no sea demasiado tarde para lágrimas

El Decreto del Presidente Alberto Fernánde 4/2021, pone límites a las actividades y circulación nocturna y se hace para cuidarnos, no para jodernos. Porque aumentaron los casos en el país y en todo el mundo.

Hay que dejar de pensar en el bolsillo de uno y ver que a la larga, cerrar en ese horario va a ser mejor que volver a Fase 1.

No la entienden algunos/as no la entienden o bien no les importa nada de nada del otro/a.

Los intereses económicos no siempre deben ponerse delante de todo, al menos no de la salud de la gente.

Después va a ser demasiado tarde para lágrimas.

Editorial de Carlos Zampini.-