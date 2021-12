Debate y lanzamiento

Presentaron GOLDLEAF, el primer y único fungicida multisitio para soja de la Argentina

UPL abrió el debate sobre el manejo de enfermedades resistentes. Marcelo Carmona (FAUBA), Alejandro Porfiri (asesor) y Andrés Fabbris Rotelli (UPL Argentina) analizaron uno de los principales problemas de la agricultura actual. Esta vez, con foco en soja.

“De los 16 millones de hectáreas de soja que se siembran, solo se usan

fungicidas en el 40% o 50% de la superficie y en la mayoría de los casos se aplica una sola vez. Pareciera que no hay una gran presión de selección, y sin embargo estamos encontrando patógenos resistentes”, dijo el fitopatólogo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Marcelo Carmona, en la charla debate organizada por UPL con motivo del lanzamiento técnico del nuevo fungicida GOLDLEAF. “Perdemos un 6% de rendimiento. Se trata de un problema que crece en forma silenciosa”, acotó el asesor especialista en fungicidas, Alejandro Porfiri.

“Estamos transitando un escenario dramáticamente diferente al de hace algunos años porque comienzan a evidenciarse problemas de fallas de control”, y uno de los principales motivos es “la aparición preocupante de cepas de hongos resistentes a una parte importante de los fungicidas que hay en el mercado”, analizó Carmona.

Según el especialista, las resistencias surgen porque las poblaciones de hongos son muy numerosas y ocurren mutaciones (cambios genéticos). “El hombre, a través de su presión de selección –al incorporar siempre el mismo fungicida, el mismo mecanismo de acción o realizar malas prácticas agronómicas- hace que los individuos resistentes, que son escasos, empiecen a ser dominantes y desplacen a las poblaciones sensibles a esos fungicidas”, indicó.

En este contexto de proliferación de patógenos resistentes, UPL lanzó GOLDLEAF, el primer fungicida foliar, triple mezcla, multisitio y sistémico para soja, que está compuesto con Azoxystrobin, Protioconazole y Mancozeb en formulación WDG, con excelente calidad de disolución. Una herramienta que actúa en 8 sitios de la célula del hongo y que ha demostrado ser muy efectiva en el control y manejo de enfermedades resistentes en el cultivo de soja.

Andrés Fabbris Rotelli, gerente de Fungicidas e Insecticidas de UPL Argentina, remarcó que se trata de “un producto ideal para manejar patógenos resistentes como cercospora, mancha ojo de rana y mancha marrón”. En cuanto a su dinámica, explicó que el Mancozeb es “la columna vertebral” de GOLDLEAF, ya que actúa en 6 puntos de la célula fúngica. GOLDLEAF “no sólo es efectivo en sí mismo sino que además es un aliado para proteger a los otros modos de acción”, detalló. Además, reveló que el producto ha sido probado en ensayos en diferentes lotes de la zona núcleo, NOA, NEA (con mucha presión de selección) y “ha demostrado una excelente performance en todas las pruebas”.

Esta afirmación fue refrendada por Alejandro Porfiri, asesor especializado en fungicidas. “El producto funciona bien; está claro que es superior a las tecnologías tradicionales. En mi zona (sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires), lo he podido corroborar en el tratamiento de mancha marrón, donde ha tenido una altísima eficacia”, aseguró. Así mismo, destacó que en GOLDLEAF se nota claramente el aporte del Mancozeb y del triazol, no solo por su eficacia para combatir estos patógenos. “Siempre digo que no solo hay que tener en cuenta la molécula sino también la dosis que se va a usar, eso es crucial. Claramente es un producto recomendable”, remató.

En tanto que Carmona retomó explicando que –a diferencia de los fungicidas unisitios, que accionan en un sólo punto específico– los multisitios, como el Mancozeb, actúan sobre la célula fúngica en 6 puntos de control. “De este modo, el hongo no tiene las mismas chances de volverse resistente”, puntualizó. A su vez, sostuvo que la mayoría de los fungicidas que se utilizan en el mundo son unisitios pero, “como van avanzando los nuevos escenarios, los multisitios van a ser una necesidad”.

GOLDLEAF, además de los 6 puntos de control que proporciona el Mancozeb, agrega dos puntos más aportados por Azoxystrobin (estrobirulina) y Protioconazole (triazol), que lo convierte en un producto muy completo y de probada eficacia.

El manejo sanitario y los desafíos de la sustentabilidad

Los especialistas consideraron que el control químico es fundamental pero solo no basta para hacer frente a las nuevos retos de la agricultura del presente y sobre todo del futuro.

Rodrigo Ramírez, gerente General de UPL Argentina, sostuvo que es necesario cambiar la visión para encarar los desafíos que vienen, donde la cuestión de la sustentabilidad tiene un lugar fundamental. En este aspecto, consideró que “el mundo necesita soluciones ambientalmente sustentables y sostenibles” que “respondan a las demandas de este tiempo, como el balance de carbono y el cuidado de los suelos”. Y agregó que “tenemos que pensar los productos de acuerdo a las problemáticas de los productores. El lanzamiento de estas herramientas es un aporte para alcanzar estos nuevos desafíos”.

Carmona, por su parte, remarcó que en los últimos tiempos “la dinámica ha sido dramática” y es necesario ir por un camino diferente en cuanto al manejo de enfermedades. Por eso, sostuvo que la clave está en la toma de decisiones: “si vamos siempre con el misma plataforma tecnológica, si utilizamos siempre el mismo fungicida, si seguimos pensando que el control químico es la única alternativa; a la larga vamos a generar presión de selección”, enfatizó.

Para Fabbris Rotelli, las buenas prácticas agronómicas son fundamentales para cuidar “las pocas herramientas que tenemos para ser sustentables y prevenir a tiempo los graves problemas de las resistencias”. En la misma línea, Porfiri insistió en que “debemos ser más proactivos» y aseguró que el uso “de estas herramientas pueden evitarnos escenarios muy complicados”.

¿Por dónde es el camino, entonces? Reconocer temprano el problema, hacer foco en las buenas prácticas agronómicas, prestar atención al tratamiento de semillas, aplicar un manejo integrado, hacer rotación de cultivos, pensar en los cultivos de servicios y realizar un control químico inteligente.

Acerca de UPL

UPL Ltd. (NSE: UPL & BSE: 512070) es un proveedor global de productos y soluciones agrícolas sostenibles, con ingresos anuales que superan los 5 mil millones de dólares. Somos una empresa orientada a un propósito. A través de OpenAg, UPL se centra en facilitar el progreso de toda la cadena de valor agrícola. Estamos construyendo una red que redefine la forma en que toda una industria piensa y trabaja: abierta a nuevas ideas, formas innovadoras y nuevas respuestas mientras nos esforzamos por lograr nuestra misión de hacer que cada producto alimenticio sea más sostenible. Como una de las empresas de soluciones agrícolas más grandes del mundo, nuestra sólida cartera consta de productos biológicos y soluciones tradicionales de protección de cultivos con más de 13.600 registros. Estamos presentes en más de 130 países, representados por más de 10.000 colegas a nivel mundial. Para obtener más información sobre nuestro portafolio integrado de soluciones en toda la cadena de valor alimentaria, incluidas semillas, poscosecha, así como servicios físicos y digitales, visite upl-ltd.com // ar.uplonline.com

Prensa UPL Argentina.-