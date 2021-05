Presentarán un proyecto para subsidiar el consumo domiciliario de gas en 40 municipios bonaerenses y todo Méndoza

La iniciativa fue elaborada por la diputada del FdT Liliana Shwindt, junto con otros colegas de su bancada y los opositores José Luis Ramón y Alejandro «Topo» Rodríguez. Implicaría descuentos de entre le 30% y el 50% para los beneficiarios. También se incluye una parte de la provincia de San Luis y San Juan.

Por Verónica Benaim para Diario Tiempo Argentino.

El invierno está cerca. Con la preocupación en el contexto de pandemia por las enfermedades respiratorias que trae el frío, incluido el Covid 19, diputados oficialistas y opositores presentarán en las próximas horas un proyecto que amplía las provincias que reciben subsidios por gas. Se lo conoce como «zonas frías», además impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores de clase media.

Según pudo saber Tiempo, la iniciativa se presentaría el jueves por la tarde en la Cámara de Diputados. Fue elaborada por la diputada del Frente de Todos Liliana Schwindt junto con la participación de integrantes de su espacio y legisladores opositores como el mendocino José Luis Ramón y Alejandro «Topo» Rodríguez, que presentaron proyectos en el mismo sentido el año pasado. Además, según adelantaron las fuentes, contará con el acompañamiento del presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner.

En la actualidad, rige el fondo fiduciario para subsidios de consumos residenciales de gas creado en el presupuesto de la administración nacional del año 2002. En el artículo 75 de esa norma se establece que este fondo tiene como objeto financiar las compensaciones tarifarias diferenciales a consumidores de la región patagónica, departamento Malargüe, en la provincia de Mendoza, y la región conocida como La Puna.

La intención del nuevo proyecto es modificar el artículo 67 del presupuesto del 2021, que prorroga por 10 años el fondo fiduciario para subsidios de consumos residenciales de gas del artículo 75. Y en ese punto incorporar más de 45 municipios de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Mendoza completa, parte del sur de San Juan, y del departamento de General Pedernera, en San Luis.

En sus fundamentos, el borrador al que pudo acceder este medio pretende equilibrar las desigualdades que se han generado por la exclusión de los territorios mencionados, en virtud del principio de igualdad y no discriminación y el derecho a la energía.

Propone -como dice la actual ley- una disminución del 30% sobre las facturas de gas correspondiente para usuarios residenciales y la amplía al 50% en el caso de usuarios beneficiarios de la AUH, la Asignación por Embarazo, beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a cuatro veces el salario mínimo vital y móvil. También incluye usuarios inscriptos en el régimen de monotributo Social; jubilados, pensionados, trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a 4 salarios mínimos, trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en 3 veces el salario mínimo; usuarios que perciben seguro de desempleo y electrodependientes, entre otros.

Además, la autoridad de aplicación podrá disponer los criterios por los cuales los consumidores serán habilitados para renunciar al presente subsidio con la finalidad de que los mismos lleguen solamente a aquellos que lo necesitan.

El texto focaliza en las condiciones sanitarias y en ese sentido cita a la Organización Mundial de la Salud, que establece que residir en un hogar que no alcanza el nivel térmico recomendado, 18° en el dormitorio y 21° en el cuarto de estar, tiene efectos directos e indirectos sobre la salud. Existen-según el texto-umbrales críticos definidos en términos médicos a partir de los cuales la salud de las personas está en peligro. Son umbrales que nos indican que por debajo de 16| de temperatura interior se afectan las funciones respiratorias y por debajo de 12| el sistema cardiovascular. Vivir por debajo de los 6° de forma prolongada puede comportar hipotermia, bronquitis y neumonías. Además, los ambientes fríos van asociados a la humedad, al moho y al polvo de ácaros, lo que a su vez se asocia a crisis asmáticas y alergias.

Las localidades bonaerenses que serán beneficiarias son: Partido de La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, General Pueyrredón, General Alvarado, Lobería, Necochea, Tres Arroyos, San Cayetano, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Coronel Rosales, Bahía Blanca, Villarino, Patagones, Tandil, Olavarría, Azul, General La Madrid, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Coronel Pringles, Laprida, Benito Juárez, Gonzales Chaves, General Juan de Madariaga, General Lavalle, Ayacucho, Rauch, Pellegrini, Salliqueló, Guaminí, Tres Lomas, Daireaux, Balcarce, Puán, Adolfo Alsina, Tapalqué, General Guido, Castelli, Dolores, Maipú, Tordillo, Bolívar y Pehuajó.