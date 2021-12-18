Preparate porque en enero se viene el: SUPERCROSS CHAMPS SERIES, EL CAMPEONATO ARGENTINO DE SUPERCROSS

CADA DÍA FALTA MENOS . . .
SUPERCROSS CHAMPS SERIES
CAMPEONATO ARGENTINO DE SUPERCROSS
MX1, MX2, MX3 PRO
15,22,29 DE ENERO PINAMAR RUTA 11 KM398.5 COMPLEJO CASINO MAS INFO WWW.SXCHAMPS.COM
MONSTER SX CHAMP SERIES LLEGA A LA ARGENTINA PARA REPRESENTAR LA ÚLTIMA EVOLUCIÓN DEL DEPORTE OFF ROAD. EL SUPERCROSS.
MONSTER SX CHAMP SERIES SERÁ EL PRIMER CAMPEONATO DE SUPERCROSS NOCTURNO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE PINAMAR.
EL LUGAR ELEGIDO POR LOS AMANTES DEL MOTORSPORT. CONTARÁ CON CELEBRIDADES Y LEYENDAS DE NIVEL INTERNACIONAL Y UN GRAN DESPLIEGUE DE PRODUCCIÓN, CON TRIBUNAS. PADDOCK VIP ESCENARIO.
BOXES OFICIALES Y UN DISEÑO DE CIRCUITO QUE PONDRÁ A PRUEBA LA DESTREZA DE CADA UNO DE LOS COMPETIDORES.