¿Por qué motivo, causa o razón nos tenemos que acostumbrar a que haya pozos desde hace años en Roque Pérez?

La verdad es que es difícil de entender, pero ni para las pasadas elecciones PASO se dignaron a reparar los pozos. ¿Será que la mayoría de autoridades y funcionarios andan en vehículos que no son de ellos, no les importa nada de nada?.

Claro, si yo agarro un tremendo de pozo con auto ajeno, ¿qué me va a preocupar que se rompa?, si total se repara y yo no pongo ni un centavo. Eso seguramente será el pensamiento de muchos. Y otros andan en camionetas, entonces los pozos (algunos no todos) pasan desapercibidos.

Pero alguna vez, aunque sea una vez, deberían pensar en la gente que camina, la gente que va a laburar en bicicleta, en motitos, en motos, autos, etc. y deberían hacer un intento por arreglar los desastres de pozos que hay en plena ciudad de Roque Pérez y de los cuales, muchos de ustedes, como yo, nos hemos acostumbrado.

¿Pero por qué?, ¿Por qué acostumbrarse a esto?. Si pagamos impuestos, pagamos patentes, VTV, seguros, etc. para poder transitar tranquilamente por las calles, pero resulta que por ejemplo al ir por calle Mitre si vamos a doblar en Irigoyen, ya sabemos que están esos pozos. Si vamos por Avellaneda, cruzando Irigoyen, ya sabemos que está levantado el pavimento (donde inicia la cuadra de Bomberos Voluntarios) y bajamos la velocidad casi a cero. En el acceso Illia y calle Soler (pasando la terminal) antes de doblar, ya sabemos que debemos pasar por un costado por el terrible pozo que hay al medio. Pozo donde se sacaron fotitos las autoridades con gente de la Dirección de Vialidad, pero nunca lo repararon.

Como esos ejemplos hay muchísimos más y ni hablemos de las calles con dolomita (arena de piedra), calles «con mejorado», donde luego de una lluvia, se hacen varios cráteres que parecen la foto de la luna en vez de calles de Roque Pérez.

Pregunto nuevamente: ¿por qué nos tenemos que acostumbrar a que haya este tipo de pozo y a que nadie haga nada de nada desde hace años?