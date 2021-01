¿Por qué es tan difícil que entiendas que te tenés que cuidar?.

Los adolescentes parecen ser el blanco de quienes se quejan de la falta de cuidados ante el Covid-19, pero no debemos cargar solo las culpas a los chicos y chicas, porque hay muchos adultos, muchos adultos mayores incluso, que tampoco hacen caso a las recomendaciones para cuidarse del coronavirus. Tal es así que hubo varios «abuelos» contagiados por jugar a las cartas.

Lo cierto es que muchas veces sucede que nadie se cuida porque aún no le ha pasado nada. Con el tema del casco, el tema del cinturón de seguridad, el tema del uso del preservativo, etc. y ahora con los temas del barbijo, y del resto de los cuidados y prevenciones que tenemos que tener ante esta pandemia.

Tenemos más de 45 mil muertos en Argentina por coronavirus, que no son solo números fríos y cifras que se informan, eran 45 mil vidas, 45 mil personas que tenían su vida, 45 mil personas que sus familias ya no las tienen más junto a ellos. Esta pandemia NO PASÓ. Muchos/as no lo entienden. ¿Cuándo lo entenderán?, ¿solo cuando muera un ser querido de ellos/as?. Pues allí ya va a ser tarde, muy tarde.

Hagamos algo, hagamos lo poco que podemos hacer, que es cuidarnos con todo lo que podamos para no contagiarnos.

En el mundo fallecieron más de 1.991.530 con un total de 93,018,040 casos, pero aún hay quienes minimizan esto, aún hay quienes hacen lo que quieren sin pensar en el resto, sin pensar ni siquiera en su propia familia.

Por favor, la pandemia no solo no pasó, sino que al parecer, cada día avanza más. Descubiertas las vacunas, el Covid-19 se reorganiza para seguir atacando por todos los flancos, sin discriminar raza, ni edad, ni nada de nada. Hasta ahora va ganando la batalla, intentemos todos/as que no nos gane la guerra.

Cuidate, cuidame!!!

Carlos Zampini, para rpereznetonline.com.ar

