Por Guada, por todas: no a la prisión domiciliaria de asesinos y violadores

El crimen de Guadalupe, la nenita de 8 años que sucedió en Lobos debe estar día a día en nuestro recuerdo: primero por Guada, luego por su familia y amigos y también para que no vuelva a ocurrir, para que no haya otra «Guada» más.

Roque Pérez y Lobos marcharon por Guada, pidiendo Justicia. Se sabe que el asesino está preso, pero el pedido es para que los jueces le apliquen el máximo rigor de la ley, que no salga libre nunca, dentro de lo posible. Por eso fueron y serán las marchas, para que nuestra justicia tome nota del pedido popular, para que la justicia no mire hacia otro lado.

Guada nos duele a todos, duele a todas y debe seguir PRESENTE siempre, es lo menos que podemos hacer por ella y por su familia y amigos.

NO NOS OLVIDEMOS DE GUADA!!!

#NiUnaMenos

Cuarentena: con esta pandemia algunos pretenden que esta lacra inmunda de asesinos y violadores que terminan con las vidas de los demás y que dejan arruinada para siempre a sus familias, cumplan prisión domiciliaria en sus casas. No, no y no. Eso no es Justicia. Eso no es respetar los derechos humanos.

Que se pudran en la cárcel por asesinos y violadores. Que no salgan ni con miles de pandemias.

Ni olvido, ni perdón!!!

Carlos Zampini.

PD: parte de esta nota ya la habíamos subido más de una vez, pero la seguiremos subiendo semana tras semana. Porque no vamos a olvidar!

Guada nos sigue doliendo!!!