POR FAVOR, SIGAN USANDO BARBIJO Y SIGAN CUIDÁNDOSE. BASTA DE RELAJARSE!

Sabemos que la pandemia está durando mucho tiempo, pero también sabemos que si nos descuidamos, durará aún más.

No es tiempo de dejar de usar barbijos, de dejar de lavarnos las manos, de no respetar la distancia social. Por favor, sigamos con los cuidados de los primeros meses. Sigamos desinfectando las compras con alcohol 70/30 o con lavandina diluida en agua y desinfectemos el calzado, la ropa, etc.

La pandemia no terminó.

Sigamos cuidándonos como antes!!!



