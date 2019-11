POR FAVOR, EN ESTAS FIESTAS USÁ PIROTECNIA CON LUCES Y SIN RUIDO

CAMPAÑA POR EL USO DE PIROTECNIA CON LUCES, PERO SIN RUIDO.

PORQUE LA IDEA NO ES PROHIBIR, SINO SABER CONVIVIR CON LOS DEMÁS.

PENSÁ EN QUE TU DIVERSIÓN PUEDE LASTIMAR A OTR@S!!!

LOS RUIDOS OCASIONADOS POR EL USO DE PIROTECNIA RUIDOSA LE CAUSAN TRASTORNOS Y OCASIONALES DAÑOS A LAS PERSONAS CON AUTISMO, YA SEAN NIÑOS, JÓVENES O ADULTOS.

TAMBIÉN LE CAUSAN MOLESTIAS Y DAÑOS AUDITIVOS A LOS ANIMALES.

NO ES LA IDEA QUE NO USES PIROTECNIA SI A VOS TE GUSTA, LA IDEA ES QUE TUS GUSTOS NO DAÑEN A LOS DEMÁS!!!