A LOS QUE FUERON LOS ARTÍFICES DE TODO ESO,
NOSOTROS, EL MUNDO, LA HISTORIA
NO SE LO PERDONAREMOS.
A LOS QUE TE LLEVARON
LOS TRATO DE INFELICES,
JAMÁS VOLVERÁN A PODER VIVIR TRANQUILOS.
LA VIOLENCIA NO ES EL ÚNICO CAMINO
PARA DARLES LO QUE BIEN TIENEN MERECIDO.
LA VIOLENCIA Y ELLOS SON GRANDES AMIGOS.
MANTENDRÉ MI PUÑO EN ALTO
PARA QUE SIEMPRE LO VEAN
MI LLANTO SERÁ TAN FUERTE
QUE INMORTALIZARÁ TUS HUELLAS.
A TODOS LOS QUE NO ESTÁN
Y A LOS QUE LUCHAN POR ELLOS
QUE ESTO QUE ESCRIBO AYUDE
A HACER TRIUNFAR SUS DERECHOS!
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CARLOS RUY ZAMPINI BARRERA (SIPREBA).
POESÍA DEDICADA A JAIME BARRERA ORO, DESAPARECIDO EL 12 DE OCTUBRE DE 1976.-
DERECHO DE AUTOR: CARLOS RUY ZAMPINI BARRERA. REGISTRADA.