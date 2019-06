PODRÍAN ARMAR UNA LISTA LOCAL PARA LAVAGNA EN ROQUE PÉREZ

Hasta lo que este medio pudo saber, por el momento el actual intendente de Roque Pérez Juan Carlos «Chinchu» Gasparini, no le habría asegurado que le cedía el 3er. lugar en su lista para que entre como pre candidato a concejal por el Frente de Todos, Aurelio Castellani, del ex Frente Renovador. Y es más, se nos informó de manera extra oficial que esto no sería factible y que la lista de Gasparini no pondría a Castellani, al menos no en el 3er. lugar.

Si bien el tema no está cerrado y queda una mínima posibilidad, al parecer, muchos referentes y adeptos al ex Frente Renovador de Roque Pérez, tienen la intención de armar una lista propia y jugar para el partido Consenso Federal armado por el economista Roberto Lavagna. Siguen las charlas entre ellos, choripan de por medio, reunidos en un quincho de esta ciudad.

Este partido se cree, podría capar los votos de quienes no quieren a la fórmula Fernández-Fernández, ni quieren votar a Macri-Pichetto y además, a nivel local, podrían captar los votos de quienes no votarían a Gasparini, ni a Cravero, mostrándose como una tercera opción ante la visible grieta.

Por su parte, el partido de Lavagna, Consenso Federal trae algunos nombres que podrían también sumar votos, como ser Eduardo «Bali» Bucca, ex intendente de Bolívar y amigo personal de Marcelo Tinelli, quien cuenta con el aval de todos los sectores de la coalición.

Infobae informa lo siguiente: El sábado a la medianoche se acabará el tiempo para presentar todas las listas con candidatos y el dilema en Consenso Federal, el partido fundado por Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, pasa por quién encabezará el listado de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. El anuncio sería mañana cerca del mediodía con una foto o un acto.

La única certeza al respecto es que será una mujer y las candidatas son Margarita Stolbizer, ex legisladora y líder del GEN, y Graciela Camaño, actual diputada peronista (ex Frente Renovador). En las últimas horas, Camaño habría sacado una pequeña ventaja. En ese caso, Stolbizer ocuparía el tercer lugar de la lista.

«Margarita Stolbizer y Graciela Camaño son nombres muy valiosos y espero que sí (que sean candidatas), pero en este momento no podría decir en qué lugar», había admitido días atrás Roberto Lavagna. Camaño se incorporó al espacio después de que Sergio Massa cerrara una alianza con el kirchnerismo. Cuando Lavagna y Urtubey parecían tomar caminos distintos, fue la legisladora la que intercedió como mediadora y logró que ambos negocien una fórmula común. Fue clave para que la tercera vía sobreviva y no se disperse. En tanto, su marido Luis Barrionuevo, líder sindical de los gastronómicos, fue uno de los impulsores de «Lavagna Presidente» desde el primer momento y esto también pesa a la hora de la definición. La diputada termina su mandato en diciembre y apuesta a renovar su banca más allá de las especulaciones que la ubicaban como candidata a gobernadora. Es una reconocida dirigente en el territorio bonaerense, pero su nombre está muy asociado al peronismo. Margarita Stolbizer, en cambio, brindaría mayor equilibrio a la fuerza -ya que viene del ala más progresista del espacio- y evitaría que la identidad quede atada a ese espacio político que hoy lideran Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Su candidatura, además, tiene el aval del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, quien es el que más presiona para que sea la cabeza de la lista. (Infobae). —————————————————————————————————- Volviendo a Roque Pérez, queda muy poco tiempo para definir y decidir qué hacer. Lo único cierto hasta ahora es que por el Frente de Todos el pre candidato a intendente es Juan Carlos Gasparini y que por el lado del frente Juntos por el Cambio, el pre candidato a intendente es Juan María Cravero. El resto, no se sabe aún y la horas corren.- Tapa de Revista La Tecla del mes de abril de 2019.-

