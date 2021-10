Plan canje de celulares: ¿cómo funciona la promoción que permite dejar un teléfono viejo como parte de pago?

Lo lleva adelante uno de los principales fabricantes del mercado, en un esquema que también incluye televisores y tablets.

Una de las empresas más importantes de telefonía celular inició esta semana una suerte de “Plan Canje” por el cual los usuarios podrán utilizar sus equipos viejos como parte de pago para conseguir nuevos modelos, en una promoción que también incluirá televisores y tablets.

Se trata de la compañía Samsung, que dio a conocer con 50% de descuento para quienes elijan cambiar dispositivos usados por otros nuevos. La empresa aseguró que otra razón para llevar adelante la campaña es ecológica, porque un reciclado de equipos viejos podría redundar en una menor contaminación.

Para acceder al plan será necesario ingresar al portal oficial del Plan Canje de la marca, elegir la tienda y el teléfono elegir para finalmente indicar el dispositivo que queremos entregar para conseguir el descuento. Se podrá elegir entre una gestión completamente virtual, para lo cual habrá que responder algunas preguntas sobre el estado del usado, o bien presencial acudiendo a algún punto de venta.

Los descuentos son distintos de acuerdo al producto. Para teléfonos celulares la rebaja de precio alcanza el 50%, en los televisores de hasta 47% y hasta 53% en tablets. Además, se ofrecen 9 cuotas sin interés para completar el precio del dispositivo nuevo.

Desde la empresa aclararon que el dispositivo que forme parte del canje no deberá tener fallas técnicas ni debe tener roturas visibles en el exterior. En ese caso la empresa se reserva la posibilidad de modificar el valor del descuento o no elegir no realizar ninguna rebaja de precio.

Una vez corroborado el estado general, el siguiente paso será concretar la compra del nuevo aparato. Una vez que haya completado la adquisición, un representante de la compañía se pondrá en contacto con el comprador para verificar que todo lo declarado sea cierto.

Alguno de los celulares ofrecidos como parte del Plan Canje son:

– S20 Fan Edition: cuesta $ 86.999 y se puede conseguir hasta un 46% de rebaja sobre ese valor mediante el canje.

– S21 5G: cuesta $ 133.999 y se puede conseguir hasta un 50% de rebaja.

– S21+ 5G: cuesta $ 154.999 y se puede conseguir hasta un 41% de rebaja.

– Z Fold2: cuesta $ 239.999 y se puede conseguir hasta un 46% de rebaja.

Según se explicó, también se podrá elegir para realizar el intercambio dispositivos viejos de marcas como Apple, Motorola, LG, Huawei, Sony, Xiaomi, Nokia y Alcatel. En cuanto a la gama alta, estarán disponibles los siguientes modelos: línea S, los Note y los plegables como el Z Flip y el Z Fold.

En el caso de tablets, la empresa informó que no serán admitidos equipos que tengan más de 4 años de antigüedad. Para el recambio se podrá elegir entre las tablets modelo Galaxy S7+ S7 y S6 Lite.

Por su parte, el Plan Canje para televisores se podrá realizar solo por la vía virtual, para evitar la necesidad de llevar el equipo a alguno de los puntos de venta. Para este caso el financiamiento en cuotas se estirará hasta las 12 y se puede canjear por un QLED de 55″, 65″ y 85″ . un Crystal UHD 4K de 65″, 70″ y 75″.

Nota gentileza de Infobae.-

Foto: Carlos Zampini.-