PLAGIARON POEMA DE MARIO BENEDETTI EN UN VIDEO

Por Facebook, nos hicieron llegar un poema del escritor (dramaturgo y periodista) uruguayo Mario Benedetti, fallecido el 17 de mayo de 2009, hace ya más de 11 años.

Varios personales, artistas (actrices, actores y cantantes) de varios países, han participado en un video llamado «Esperanza», con la misma letra que el poema «Cuando la Tormenta Pase», de Mario Benedetti. Lo insólito es que la letra de «Esperanza» se la atribuye un comediante cubano, pero que vive en Miami, Estados Unidos, llamado Alexis Valdés. Quizá por eso en el video participa gente ligada a la derecha argentina, como Luis Landriscina y Miguel Del Sel. Que seguramente no hubieran aceptado estar si el poema era de Benedetti.

El video está bastante bien editado y lo más llamativo es que Valdés habría dicho que lo hizo hace pocas semanas por el Covid-19. Terrible mentira, ya que el poema, al menos tiene más de 11 años y lo escribió el genial Benedetti.

Recordamos que muchos han sido los poemas de Mario Benedetti que se han hecho canciones famosas, como los casos de:

«Por qué Cantamos (Benedetti, Favero, Cangiano).

Amor de tarde (Mario Benedetti – Enric Hernàez).

Cielito de los muchachos (Mario Benedetti – Daniel Viglietti).

Cielo del 69 (Mario Benedetti – Héctor Numa Moraes).

Currículum (Mario Benedetti – Joan Manuel Serrat).

De árbol a árbol (Mario Benedetti – Joan Manuel Serrat).

Decir que no (Mario Benedetti – Jorge Sarraute).

Defensa de la alegría (Mario Benedetti – Joan Manuel Serrat).

El sur también existe (Mario Benedetti – Joan Manuel Serrat).

Ella que pasa (Mario Benedetti – José Reinoso).

Es tan poco (Mario Benedetti – Soledad Bravo).

Garaldea (Mario Benedetti – Rogelio Botanz – Popular canaria).

Habanera (Mario Benedetti – Joan Manuel Serrat).

Hagamos un trato (Mario Benedetti – Joan Manuel Serrat).

Historia de vampiros (Mario Benedetti – Joan Manuel Serrat).

Hombre preso que mira a su hijo (Mario Benedetti – Pablo Milanés).

La luna de los pobres (Mario Benedetti – Roy Brown).

Los formales y el frío (Mario Benedetti – Joan Manuel Serrat).

Maravilla (Mario Benedetti – Joan Manuel Serrat).

No te salves (Mario Benedetti – José Miguel Márquez).

Papel mojado (Mario Benedetti – Víctor Merino).

Testamento de miércoles (Mario Benedetti – Joan Manuel Serrat).

Un día (Mario Benedetti – Adrián Goizueta).

Una mujer desnuda y en lo oscuro (Mario Benedetti – Joan Manuel Serrat).

Vas a parir felicidad (Mario Benedetti – Joan Manuel Serrat).

Te quiero (Mario Benedetti – Alberto Favero).»

Si ustedes buscan en Youtube, podrán reconocer varios de estos poemas hechos canciones, cuyas letras pertenecen a Mario Benedetti.

REPUDIAMOS EL PLAGIO A ESTA GRAN ARTISTA URUGUAYO.

SALVEMOS LA CULTURA DE LOS INESCRUPULOSOS!

