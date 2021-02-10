Personas citadas en Roque Pérez al área de Promoción Social y Desarrollo Humano

LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO, CITA A LAS SIGUIENTES PERSONAS DEL MARTES 9 AL VIERNES 12 DE FEBRERO DE 9:00 HS. A 12:00 HS.:
GALLO, MARÍA LAURA.
GINEZ, ANDREA.
GÓMEZ, ENZO ANDRÉS.
GÓMEZ, JUAN JOSÉ.
GONZALES, YESICA.
GONZÁLEZ, VANESA NOEMI.
HEITRICH, VERÓNICA MARCELA.
HERNÁNDEZ, GRACIELA JESUS.
HERRERA, CINTIA.
HERRERA, KATERINE.
HOLZE, GUILLERMINA ANDREA.
HOLZE, KAREN AYELÉN.
IBAR, GABRIELA.
ILLESCAS, CARLOS ALBERTO.
ILLESCAS, DAMIÁN ALEJANDRO.
ILLESCAS, YAMILA MABEL.
INSAURRALDE, ÁNGELA ALEJANDRA.
IRIARTE, ADRIANA MABEL.
ISASI, MÁXIMO JAVIER.
JEGS, DARÍO.
JORGENSEN, MARTA.
JUÁREZ, CAMILA ALICIA.
JUÁREZ, JORGE.
JUNCO, FRANCISCO JOSÉ.
Información de la Municipalidad de Roque Pérez.
Foto ilustrativa de FZ Zampi.-