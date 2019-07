Permiten el uso de pañuelos verdes o celestes en las boletas electorales

La magistrada había prohibido cualquier «simbología que exprese alguna de las posturas antagónicas» relacionada con el debate sobre la legalización del aborto.

No obstante, la Cámara confirmó que el partido Demócrata Cristiano no podrá llevar en sus boletas un feto para representar su posición en contra del aborto ya que en ese caso se trata de una figura que no está autorizada.

De todas maneras, los partidos que habían hecho presentaciones ya modificaron sus boletas, por lo que se duda si habría tiempo para hacer cambios e imprimir nuevas. M1.-