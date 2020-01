Perfeccionan los «cuentos del tío». Cuidado Roque Pérez y la zona

Los llamados «cuentos del tío», son estafas que se le hacen a las personas para sacarles dinero u objetos a cambio de algún beneficio o cosa.

En Roque Pérez y la zona han sido varias las víctimas de la gente que se dedica a llevar adelante este tipo de acciones y todo hace suponer que se perfeccionan cada día más. Aquí algunos de los «cuentos del tío» que se han hecho en Roque Pérez:

VENCEN LOS DÓLARES: Llaman por teléfono y luego se presenta una o más personas muy bien vestidas, que vienen de «parte del banco» a llevarse los dólares supuestamente vencidos de la gente, para cambiarlos por nuevos billetes. Jamás regresas por supuesto y varias personas han caído en esta estafa.

VUELVE EL CORRALITO: Ante el temor de muchos de que el dinero de los bancos sea puesto en un nuevo corralito, llaman a las víctimas pidiéndoles que retiren dinero de un cajero y que luego lo pasarán a buscar para «ponerlo en un lugar seguro».

CUOTA SOCIAL DE UNA INSTITUCIÓN: Con talonarios truchos, se presentan en las viviendas y manifiestan ser los cobradores de alguna institución. Simple, pero les da resultado.

GANASTE UN OKM O UN PREMIO: Llaman al fijo o al celular y le manifiestan que ha sido el ganador de un OKM o algún otro premio. Le solicitan que abone una cifra a fin de cubrir los gastos de los trámites y el OKM o premio, jamás llega.

SECUESTRAMOS A TU HIJO/A, HERMANO/A, ETC.: Este método es muy cruel, ya que llaman por teléfono (a un teléfono móvil) y con gritos de fondo, dicen que secuestraron a un familiar y que para que no le pase nada debe llevar dinero a otra localidad. No quieren que corten la llamada y de esa forma se aseguran de que la gente no va a intentar comunicarse con ese familiar. Hay que estar muy atentos con esto porque «ellos» saben que cuentan con la desesperación de la personal a la que llaman.

TE MANDÉ UN PAQUETE CON DINERO Y REGALO: Este método no es tan común y se hace a través de algunas redes sociales, luego de un tiempo de «hablar como amigos» o de que la relación por las redes pase a otros tonos, el estafador informa que ha enviado un paquete con regalos y dólares y que está detenido o demorado porque hay que pagar un canon de tantos dólares (o pesos). Le da un número de cuenta a la persona y si ella deposita el dinero, por supuesto el paquete jamás existe.

SORTEOS DE DÍA%: Esto ya es reciente. Nos piden datos y además los números de tarjeta de crédito para poder participar en los sorteos «Aniversario» de una sucursal de esta cadena de supermercados. No hay que darles nada, ya que se ha aclarado que DÍA% no hace sorteos y si los hace, jamás pide esos datos.

SOY EMPLEADO DE …: Este tipo de estafa también existe, se presentan como empleados de alguna empresa gubernamental o privada y solicitan dinero para realizar algún tipo de trámite. Por supuesto, no existe nada de lo que dicen.

SE INUNDA TODO: En departamentos o viviendas de otras localidades (desconocemos si en Roque Pérez ha pasado), robaran solo con una botella de agua ¿cómo?, pues dejaban que el agua ingresara por debajo de la puerta de entrada de la vivienda y alertaban a la gente que se estaba inundando «todo», al ver el agua entrar, la gente abría rápidamente la puerta y allí ingresaban los delincuentes a robar todo lo que podían.

Como estos, hay decenas de «cuentos del tío», así que por favor, hay que estar muy atentos y no mandar datos a nadie, no abrir la puerta a extraños y verificar todo antes de entregar dinero o los números de tarjetas de crédito. Después será demasiado tarde para lágrimas.

ANTE CUALQUIER DUDA LLAMAR AL 2227-491013 (COMISARÍA), O BIEN AL 911, O AL 101, QUE SON LÍNEAS GRATUITAS. EL PERSONAL POLICIAL ESTÁ CAPACITADO PARA ATENDER SU CONSULTA.-



