Pedido a los clubes: desalentar las aglomeraciones de hinchas

Desde APREVIDE pedimos a todos los Clubes de la Provincia de Buenos Aires ayudarnos a concientizar sobre la gravísima situación epidemiológica por la que estamos atravesando, desalentando cualquier tipo de manifestación masiva de sus hinchas.

“Las concentraciones de gente no hacen más que agravar la coyuntura. Las imágenes que hemos visto este fin de semana con los banderazos de Olimpo en Bahía Blanca y de Rosario Central, por mas que no sea en ámbito de la Provincia de Buenos Aires, no ayudan para nada. Necesitamos la colaboración de todos para salir adelante en el peor momento sanitario de nuestra historia”, sostuvo Gustavo Gomez, Director Ejecutivo de APREVIDE y agregó: “les pido responsabilidad a quienes a los pocos autorizados por cada club para presenciar los partidos. Distanciamiento, cumplimiento de protocolos y buena conducta, que implica no incitar a la violencia ni generar tumultos”.

La APREVIDE viene realizando operativos de seguridad entorno a los partidos que se juegan en la Provincia, no solo en los estadios sino tambien en las adyacencias y en espacios públicos que suelen ser utilizados para festejos como así tambien en las sedes y concentraciones de cada equipo. Es por eso que insistimos permanentemente en pedirle a los Directivos colaboración para que no se acumulen hinchas en ninguno de esos lugares mencionados.

Creemos como dice el Ministro Sergio Berni, que de esta salimos todos juntos.

