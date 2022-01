Pase sanitario en universidades: “Hubo una buena recepción de la medida”

La Universidad de La Matanza es una de las primeras en implementar la medida en el marco del aumento de casos de covid-19. Cuenta con una matrícula de alrededor 65 mil alumnos.

En diciembre pasado, el Consejo Superior de la Universidad de La Matanza (Unlam) decidió que se aplique el pase sanitario para toda persona mayor de 13 años que quiera realizar alguna actividad presencial en la casa de altos estudios de cara al ciclo lectivo 2022. La fecha debe ser de al menos 14 días desde el momento de la visita. Se calcula que para el año que comienza la matrícula rondará los 65 mil alumnos.

Sobre esta medida, desde Infonews hablamos con el secretario académico de la Unlam Gustavo Duek quien afirmó: “En la comunidad universitaria, docentes, empleados y alumnos hubo una buena recepción de la medida. Hasta ahora sólo hubo algunas presentaciones individuales de alumnos esporádicas oponiéndose a la norma”.

Por su parte, la Universidad no tendrá clases a distancia para quienes no decidan vacunarse y deberán hisoparse semanalmente. Al respecto, Duek aclaró: “No existe la posibilidad de las carreras a distancia porque las carreras actuales son carreras presenciales y así están aprobadas en el Ministerio, la carga presencial que deban cumplir los alumnos tendrán que cumplirla quienes no están de acuerdo con vacunarse y deberán acogerse a la excepción permitida por la resolución presentando un PCR negativo todas las semanas”. La presentación del certificado de vacunación y de los PCR puede ser de manera digital o impreso mostrándolo al personal de la universidad. Al respecto, desde la Unlam comunicaron que las solicitudes de habilitación especial que se basen en motivos médicos “debidamente acreditados” serán recibidas por el servicio de salud a través de la casilla de correo electrónico vacunacion@unlam.edu.ar. Cada caso se considerará y se dará intervención formal al Departamento de Ciencias de la Salud. En tanto, los pedidos de excepción por razones no médicas, también deberán ser enviados al correo electrónico vacunacion@unlam.edu.ar y estos casos serán remitidos a una Comisión ad hoc, que devolverá las actuaciones al servicio de salud.

En febrero comienza el curso de verano en la Unlam por lo que el ritmo y la asistencia de personas comenzará a crecer a partir de la próxima semana. Al respecto, el secretario académico contó cómo está la presentación del pase sanitario hasta el momento: “El dato que tenemos es que los alumnos que comienzan el curso de verano la semana próxima ya presentaron el certificado de esquema de vacunación completo en aproximadamente un 72% y a medida que transcurran los días irá aumentando ese número. Supongo que cuando arranque el primer cuatrimestre que es cuando en realidad arrancan todos los alumnos lo irá presentando el resto de la matrícula”. Por último, en la Universidad de La Matanza viene funcionando un vacunatorio en la sede de San Justo por el que ya pasaron cientos de miles de personas para aplicarse las diferentes dosis de la vacuna contra el covid-19 y está previsto que siga funcionando durante 2022. “En tanto y en cuanto la provincia necesite la universidad para tener el vacunatorio seguirá funcionando”, señaló Duek.

Así como la Universidad de La Matanza, la UTN y la Universidad de La Plata también decidieron implementar el pase sanitario. Recordamos que para la primera y segunda dosis de la vacuna contra el covid, la aplicación es libre en provincia de Buenos Aires y para la tercera dosis es libre para mayores de 50 años y personal docente.

