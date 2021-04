Participamos del webinar de Seguridad Vial «Pequeñas acciones para grandes cuidados»

La toma de conciencia sobre la importancia de la profesionalización en los conductores, la incorporación de un sistema de captura de datos, son elementos de importancia para generar la seguridad vial en las flotas, tal como quedó definido durante el webinario “Seguridad vial – compromiso compartido: pequeñas acciones para grandes cuidados”.

El encuentro virtual contó con las disertaciones de Mónica Patitucci, analista de Seguridad Operativa en YPF SA, y Gustavo Herrera, consultor y socio fundador de Conductores Eficientes y, fue moderado por Alejandro Espoueys, de Expotrade, como parte de una serie de charlas de expertos y colegas del sector que comenzaron a realizarse el año pasado.

Herrera sostuvo que “existe un gran número de técnicas de conducción eficiente. Todas ellas son muy fáciles de emplear y no requieren de especiales conocimientos técnicos. Sin embargo, los beneficios que producen son muy beneficiosos para el conductor y el resto de los que utilizan la ruta”.

El directivo consideró que para ayudar a ser más seguros se debe poner foco en el sistema de gerenciamiento de flotas, dándole importancia a profesionalizar y comprometer al equipo, para que “cada uno desde su rol aporte para mejorar la seguridad vial, para transitar desde la situación actual, hacia la eficiencia total deseada de cero accidente”.

A su vez, refirió a que en Conductores Eficientes trabajan con un esquema de tres pilares: lo humano, lo técnico y lo que se quiere lograr para llegar a la eficiencia. “Lo hacemos con un método de formación b-learning. A partir de un análisis integral de la situación actual de cada empresa, se arma el plan de trabajo y las capacitaciones y después se hace el coach virtual. Gracias a que la nueva normalidad aceleró y ayudó a entender lo que se puede hacer”, expresó.

Cambiar hábitos

Herrera propuso cambiar de hábitos, “lo que –reconoció- no se logra de un día para el otro” y refirió que en el sector logístico “la tecnología es muy común y cada uno optimiza sus recursos de la manera que tiene”. Sin embargo, aclaró que “un detalle no integrado en el día a día es el rol y la característica de un sistema de gerenciamiento de unidades, los FMS (Fleet Management Systems) que vienen a complementar otros sistemas claves en la logística”.

El especialista agregó que esta “es una interfaz que toma datos de la electrónica del vehículo y los transmite. No es un mero GPS, es algo más profundo, que desde hace 12 años está disponible en el mercado pero pocas empresas empezaron a implementar esta telemetría, que es la información que transmiten los vehículos para que alguien lo tenga disponible en una planilla”.

“Los vehículos hablan y gestionando las unidades de manera eficiente podemos lograr que nuestra flota se ecualice, que los choferes, gerentes de flota se profesionalicen y mejoren y aceleren el proceso en nuestra ayuda. Hay que poner el ojo en los valores y en los estilos e indicadores de la conducción”, sentenció Herrera.

Seguridad Operativa en YPF

Por su parte, Mónica Patitucci explicó cómo la Gerencia Ejecutiva Comercial de YPF lleva adelante su gestión vehicular. Esta área está compuesta por las divisiones de Agro, Retail, Industria, Lubricantes y especialidades, Planeamiento y servicios comerciales, entre otros.

A su vez, hizo un breve repaso sobre los pilares en el que están apoyados su sistema de gestión y política de excelencia operacional, las normas y procedimientos de trabajo y las “10 reglas de oro para salvar vidas” que se inició en 2019.

Este documento integra todas las actividades que tiene la compañía y que vale para todos los integrantes de la organización. Al respecto, la directiva enfatizó la regla de seguridad vial. Por ejemplo, compromete a los involucrados a cumplir con las leyes de tránsito vigentes, a no conducir si se consumió drogas o alcohol, verificar el estado del vehículo y de su documentación, uso obligatorio del cinturón de seguridad y descanso de al menos cada dos horas y nunca conducir más de 10 horas por jornada, entre otros ítems.

Patitucci hizo referencia al amplio abanico de normas referidas a la seguridad vial, tanto para los vehículos livianos como pesados. También señaló la actividad vehicular de la Gerencia Ejecutiva Comercial. En sólo 2020 sus unidades recorrieron más de 33 millones de kilómetros.

La especialista mencionó los requisitos para la habilitación de conductores; el seguimiento que se hace a esas habilitaciones; una enumeración detallada del equipamiento obligatorio de las unidades; las mediciones en el índice de conducta de manejo a través de un sistema satelital; y los datos de la evolución o comportamiento de cada conductor.

Por último, hizo hincapié en la última campaña de comunicación para la seguridad vial, llamada #DescansáDelTrabajoNoDeCuidarte, que consta de 14 consejos útiles para quienes tienen la responsabilidad de conducir vehículos.

