París: Los jóvenes argentinos que compitieron en las Olimpíadas Internacionales de Química 2019 obtuvieron medallas de oro y bronce

El grupo estuvo integrado por Tobías Viola Aprea (Colegio Nacional de Buenos Aires), Nicolás Manno (Escuela Hipólito Yrigoyen) y Alejandro Altamirano (Instituto General San Martín de Rosario). Su mentora es Lorena Acebedo, quién de desempeña como docente de ciencias exactas en la Universidad de Buenos Aires UBA.

Se trata de una competencia académica que se realiza en el mes de julio de cada año, en la cual participan estudiantes no universitarios de todo el mundo. El certamen no solo es muy exigente por su nivel de conocimiento técnico sino también por sus reglas y procedimientos. Los estudiantes no tienen permitido contactarse directamente con su mentora ya que están aislados e incomunicados.

Este mismo equipo también será parte de la 24ª Olimpiada Iberoamericana de Química, que se desarrollará en septiembre en Portugal. M1.-