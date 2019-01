Para los jueces de Adolescencia, bajar la imputabilidad “no incidirá en la seguridad”

“Si se miran las estadísticas reales, la incidencia es mínima”, advirtió el secretario general de Ajunap, Gustavo Moreno. Sin embargo insistió en dar un debate por la falta de presupuesto y equipos interdisciplinarios.

El titular de la Asociación Argentina de Magistrados de Adolescencia y Familia (Ajunap), Gustavo Moreno, rechazó el proyecto para un nuevo Régimen Penal Juvenil que busca bajar la edad de la imputabilidad: “Reedita el tema de bajar la edad en un año electoral y nos preocupa porque no va a tener incidencia en la seguridad”.

En ese sentido argumentó que “si se miran las estadísticas reales la incidencia es mínima, y esto se está mostrando como una cuestión de seguridad”.

A partir del dato, acusó: “No entiendo la finalidad de la reforma, salvo que la tenga que relacionar con que el tema de poner a los menores como enemigos sociales genera algún grado de satisfacción electoral”.

Por eso propuso “dar un debate mucho más amplio por la falta de equipos interdisciplinarios, el presupuesto y los remedios que necesita la Justicia para esto”.

No obstante advirtió a radio Continental que “la Justicia no está en condiciones de hacer un seguimiento por falta de presupuesto”. Como ejemplo puso a la ciudad de Buenos Aires que “tiene una sola trabajadora social, la Corte no les deja usar el cuerpo médico forense y dependen de los organismos públicos para hacer informes”. Nota gentileza de Infonews.-

Me gusta: Me gusta Cargando...