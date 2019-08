PARA ALGUNOS MEDIOS EN EL AMAZONAS ARDE «GRAN PARTE DE LOS ÁRBOLES QUE NO ERAN DE LOS MÁS ANTIGUOS DE LA SELVA TROPICAL»

Gran parte de la tierra que arde no era parte de los árboles más antiguos de la selva tropical, sino tierra donde ya se habían cortado los árboles y que ya había sido preparada para el uso agrícola.»

Pero en varias imágenes filmadas y en las fotografías se ve claramente especies de muchos años y se ve mucha parte de selva que aún estaba con mucha vegetación.

¿Será qué algunos medios siguen del lado de los que han estado depredando esa selva?

Las pérdidas de vidas de especies animales y vegetales ya no se pueden recuperar, pero esto tiene que servir para que en el futuro no pase lo mismo.-*Copyright: c. 2019 The New York Times Company.-