Lo afirmó un especialista de la Universidad de Yale que considera que las vacunas no serán el cierre de la pandemia sino solo el fin del principio.

El doctor Nicholas Christakis, médico, sociólogo y director del Human Lab de la Universidad de Yale (EE.UU.) es en parte optimista cuando se refiere a lo que vendrá luego de la pandemia del coronavirus. “Podemos esperar esta década un resurgimiento de innovaciones sociales, tecnológicas y artísticas», dispara. Sin embargo, se preocupa por aclarar que la aparición de las vacunas contra el Covid-19 no significa el principio del fin de la pandemia. «El mundo no volverá a la normalidad hasta 2024», dice.

«Las plagas no son algo nuevo para la humanidad, solo son nuevas para nosotros», afirma en el marco de su trabajo de laboratorio sobre el comportamiento humano desde la epidemiología, la biología y la sociología.

En una entrevista con el medio español El confidencial, el especialista deja en claro que el coronavirus va a dejar cicatrices profundas en la sociedad, tanto como lo hicieron otras pandemias a lo largo de la historia.

Algo de ello publicó en su reciente libro «La flecha de Apolo: el impacto profundo y duradero del coronavirus en nuestro modo de vida» cuando cita a Agnolo di Tura, cronista de la peste negra de 1348: “Y luego, cuando la pestilencia disminuyó, todos los que sobrevivieron se entregaron a los placeres: monjes, sacerdotes, monjas y laicos, hombres y mujeres, todos se divirtieron, y ninguno se preocupó por gastar y jugar. Y todo el mundo se creía rico porque había escapado y recuperado el mundo”.

Sobre la situación actual Christakis considera que «deberíamos sentirnos afortunados de que esta pandemia que nos ha tocado vivir solo mate a un 1% de los contagiados; es una suerte que no sea 10 o 30 veces más contagiosa».

Hasta 2022 no podremos dejar de usar mascarillas y la distancia social hará falta otro año más por lo menos. Pero aunque en 10 meses algunos países logren la inmunidad gracias a las vacunas no quiere decir que el año que viene hayamos dejado atrás las consecuencias de la pandemia. Habrá que dar tiempo para que nos recuperemos del ‘shock’ psicológico y económico que supone el virus. Llevará al menos un par de años más recuperarnos de las cicatrices de la pandemia», asevera.

Sobre ello puntualiza que «hay muchas probabilidades de que el covid permanezca entre nosotros, como ha pasado con otros virus aun después de la vacuna, como el sarampión, por ejemplo». Y abunda: «Irá reduciendo su letalidad, pero de vez en cuando habrá gente que enferme y muera».

«Tardaremos al menos un par de años en recuperarnos del impacto psicológico y económico», afirma también el científico, que habla de un «duelo».

«El duelo no solo hay que pasarlo por la muerte de tantos millones de personas, no solo por la pérdida de familiares y amigos, o por la pérdida de salud que puede dejar secuelas entre quienes sobreviven al virus, también porque una pandemia es la pérdida colectiva de una forma de vida. No podemos quedar a comer en un restaurante, no podemos ir al cine ni viajar como antes. Y esa pérdida también lleva su tiempo. Creo que lo que podemos llamar normalidad o post pandemia empezará en 2024», remarca.

Sobre las consecuencias de la pandemia destaca que «millones de personas están perdiendo su empleo y la recesión va a durar bastante tiempo, especialmente entre los jóvenes». Además, puntualiza las consecuencias que el coronavirus causa entre las mujeres «porque menudo son las que cargan con el costo social de los cuidados: muchas están dejando de trabajar para cuidar a sus hijos en caso de cuarentenas y confinamientos. Esto podría suponer un retroceso de muchas décadas de avances en la igualdad».

«Es posible que uno de los impactos duraderos de la pandemia de Covid-19 sea un mayor respeto por la ciencia y la experiencia», agrega por último, otra vez optimista.

